Krajná pravica vyšla v Maďarsku do ulíc, tisícka demonštrantov žiadala ukončenie lockdownu

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek zákazu verejných zhromaždení približne tisíc demonštrantov v Budapešti v pondelok žiadalo ukončenie lockdownu. Protest zorganizovala krajne pravicová strana Hnutie naša vlasť.Demonštranti prerazili cez policajný kordón a pochodovali k budove parlamentu v centre Budapešti. „Vyvolávajú paniku a využívajú to na obmedzenie našej slobody a Maďarsko je ruinované," vyhlásil spolupredseda Hnutia naša vlasť László Toroczkai, ktorý prečítal požiadavky jeho strany na zrušenie reštrikcií uplatňovaných od 11. novembra.K protipandemickým obmedzeniam v Maďarsku patrí zákaz vychádzania od 20:00 do 5:00. Okrem toho reštaurácie môžu predávať jedlá iba prostredníctvom donášky alebo na odnos so sebou a na stredných a vysokých školách sa vyučuje iba dištančne. Minulý týždeň prijali aj dodatočné opatrenia, vrátane povinného zatvorenia väčšiny obchodov.Účastníci pondelkovej demonštrácie v Budapešti sa postupne rozišli po tom, ako polícia začala kontrolovať ich osobné doklady. Za deň protestu si Hnutie naša vlasť vybralo 15. marec, počas ktorého je v Maďarsku štátny sviatok na počesť revolúcie a vojny za nezávislosť z roku 1848.