Maloobchodníkom dochádza trpezlivosť, žiadajú vládu o záchranu a hrozia žalobami

Iné krajiny preplácajú fixné náklady

Vláda by mala predstaviť plán

15.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská vláda sa správa tak, akoby jej cieľom bolo zlikvidovať tisícky malých obchodov a dostať desiatky tisíc ľudí na úrad práce. Tvrdí to Iniciatíva slovenských maloobchodníkov. Tá v zverejnenej tlačovej správe konštatuje, že zo strany štátu neprichádzajú riešenia, ani jasný plán, ako zvrátiť nepriaznivú situáciu maloobchodov.Vyzýva preto vládu, aby urýchlene podnikla kroky k záchrane maloobchodu, a to razantným zvýšením a tiež zrýchlením pomoci.„Ak sa najneskôr do konca marca situácia nezmení, budeme nútení naše nároky uplatňovať súdnou cestou a žalobami. V situácii, keď nás štát zatvoril bez dostatočnej kompenzácie, nám nezostáva nič iné, ako siahnuť po tomto ultimátnom kroku," konštatuje iniciatíva.Maloobchodníci rešpektujú, že v rámci protipandemických opatrení boli ich prevádzky zatvorené. Pripomínajú však, že pre väčšinu z nich to znamená, že už tri mesiace negenerujú žiadne tržby a zároveň čelia vysokým fixným nákladom.V zahraničí je pritom podľa nich bežné, že štát podnikateľom, ktorí boli donútení svoje prevádzky zavrieť, prepláca fixné náklady. „Mnoho podnikateľov zápasí s nedostatočnou štátnou podporou, a ak už na nejakú majú nárok, jej vyplácanie je žalostne pomalé,“ uviedol predseda iniciatívy Daniel Krakovský „Zároveň stále netušíme, kedy sa budú naše prevádzky otvárať. Vláda by mala čím skôr predstaviť jasný plán, ktorý by zaručil zlepšenie aktuálneho stavu a obchodníci budú môcť konečne otvoriť svoje predajne,“ dodal.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 80 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov. Maloobchod zamestnáva na Slovensku približne 300-tis. ľudí. Medzi členov iniciatívy patria firmy ako NAY, LPP Slovakia, Martinus, Toyeto, Intersport, Albi, Bencik Culinary Group a mnohé iné s viac ako 800 prevádzkami po celom Slovensku.