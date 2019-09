Krajná pravica zaznamenala v nemeckých voľbách veľký úspech

Členovia volebnej komisie sčítavajú hlasy po uzatvorení volebnej miestnosti v Drážďanoch v nedeľu 1. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. septembra (TASR) - Krajne pravicová a protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zaznamenala v nedeľňajších regionálnych voľbách v dvoch nemeckých spolkových krajinách Brandenbursko a Sasko výrazný úspech. V oboch východonemeckých spolkových krajinách by AfD skončila na druhom mieste.Vyplýva to z výsledkov prieskumov medzi voličmi odchádzajúcimi z volebných miestností (exit polls), ktoré uskutočnili nemecké televízie ARD a ZDF.Podľa správy agentúry AFP predbežné odhady odzrkadľujú hnev tamojších obyvateľov na vládu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.V Sasku si podľa týchto odhadov AfD zabezpečila 27,5 percenta hlasov, vyplýva z predpovedí ARD a ZDF. Vo voľbách pred piatimi rokmi pritom krajnú pravicu volilo necelých desať percent obyvateľov (9,7 percenta).V Brandenbursku sa dohaduje, že AfD bude mať 22,5-24,5 percenta hlasov. Aj v tejto spolkovej krajiny by si podľa citovaných odhadov oproti roku 2014 polepšila o najmenej desať percent (12,4 percenta).Hoci sa AfD môže v týchto spolkových krajinách stať veľkou politickou silou, všeobecne sa nepredpokladá, že sa strana dostane do miestnej vlády; všetky etablované politické strany odmietli vytvoriť koalíciu s AfD.Posilnenie si postavenia tejto krajne pravicovej strany vo východnej časti Nemecka by takisto ohrozilo budúcnosť koalície CDU kancelárky Merkelovej so stredoľavicovými sociálnymi demokratmi (SPD) a môže podnietiť pochybnosti o novej predsedníčke CDU, ministerke obrany Annegret Krampovej-Karrenbauerovej.