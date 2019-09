Libanonský premiér vyzval USA a Francúzsko, aby zasiahli

Libanonský premiér Saad Harírí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 1. septembra (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí vyzval v nedeľu Spojené štáty a Francúzsko, aby "zasiahli" v prípade cezhraničnej paľby medzi Izraelom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh.Premiér Saad Harírí kontaktoval ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea a diplomatického poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a požiadal o intervenciu ich krajín "a medzinárodného spoločenstva pri riešení situácie na južnej hranici," uviedla Harírího kancelária vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.Šéf Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) Stefano Del Col zároveň vyzval obe strany konfliktu na "maximálnu zdržanlivosť". Ako uviedol hovorca UNIFIL Andrea Tenenti, generálmajor Del Col je v kontakte so zúčastnenými stranami a vyzval ich, aby "zastavili všetky aktivity".Armáda židovského štátu predtým informovala, že z Libanonu bolo v nedeľu vypálených niekoľko protitankových striel na izraelskú vojenskú základňu a vojenské vozidlá. Potvrdila "niekoľko zásahov" a uviedla, že reagovala streľbou na "zdroje paľby a na ciele v južnom Libanone".K útoku sa prihlásilo libanonské šiitské hnutie Hizballáh. Vyhlásilo, že zničilo izraelské "vojenské vozidlo" smerujúce do kasární Avivim a usmrtilo či zranilo jeho posádku. Agentúra AFP predtým nesprávne napísala, že išlo o "tank".Podľa AFP izraelská armáda vyzvala Izraelčanov žijúcich do štyroch kilometrov od libanonskej hranice, aby zostali doma a zaistili si ochranu.K incidentu došlo po tom, čo vodca libanonského šiitského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh sľúbil v sobotu odvetu za údajný minulotýždňový izraelský útok bezposádkovými lietadlami.Údajný izraelský dron sa zrútil v južnej časti Bejrútu, ktorý je baštou hnutia Hizballáh, zatiaľ čo ďalší vybuchol a zrútil sa v blízkosti prvého.Izrael sa k nasadeniu dronov v Bejrúte neprihlásil.Podľa agentúry Reuters išlo o prvý podobný incident vo vzťahoch medzi Libanonom a Izraelom za vyše desaťročie.Podľa neoficiálnych zdrojov z regiónu boli izraelské bezpilotné lietadlá - jedno útočné a jedno prieskumné - vyslané k objektu spojenému s vývojom presne navádzaných striel. Podľa Izraela za týmito aktivitami stojí Irán, ktorý bojovníkov Hizballáhu dlhodobo podporuje.