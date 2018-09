Krajňák: Asistenti učiteľa na školách chýbajú, pribudlo ich 500

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 5. septembra (TASR) – Asistenti učiteľov na školách stále chýbajú, potvrdil to po stredajšom rokovaní vlády štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák (Most-Híd). Zároveň uviedol, že od 1. januára ich pribudlo 500.V roku 2018 požiadali zriaďovatelia škôl o pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 5845 asistentov učiteľa pre 16.583 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Od 1. septembra bude podľa rezortu školstva financovaných zo štátneho rozpočtu 2375 asistentov učiteľa.uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.Od januára tohto roku pôsobí v školskom systéme o 500 asistentov učiteľa viac.vysvetlil Krajňák. Zároveň pripomenul, že prvá požiadavka škôl, keď sa na nich rezort školstva s požiadavkou na asistentov učiteľa obrátil, sa pohybovala na čísle okolo 1500. Postupom času podľa slov Krajňáka tieto požiadavky rástli, až sa dostali na súčasné čísla.Asistenta učiteľa môže škola zabezpečiť z vlastného rozpočtu zvýšeného v zmysle uplatnenia koeficientov na žiakov so zdravotným znevýhodnením, z Európskych štrukturálnych fondov na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na zabezpečenie personálnej podpory vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj z finančných prostriedkov od zriaďovateľa, resp. z iných zdrojov v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami.uviedol rezort školstva.Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že ministerstvo školstva bude financovať zo štátneho rozpočtu iba 2375 asistentov, čo znamená, že 60 percent asistentov žiaci nedostanú. Fakt, že ministerstvo nevyhovelo 60 percentám požiadaviek na asistentov, považuje Gröhling za žalostný.poznamenal opozičný poslanec. Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová (SaS) upozornila, že rezort školstva by sa nemal spoliehať na riešenie nedostatku asistentov cez eurofondy.