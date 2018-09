Štrajk v chorvátskych lodeniciach sa skončil, situácia zostáva napätá

Ilustračné foto Foto: TASR/Jana Ikrényiová Foto: TASR/Jana Ikrényiová

Pula/Rijeka 5. septembra (TASR) - Situácia v najväčších chorvátskych lodeniciach v Pule a Rijeke zostáva napätá, aj keď sa štrajk okolo 4500 zamestnancov týchto prevádzok skončil po desiatich dňoch uplynulý piatok, a to po vyplatení omeškaných júlových miezd.V lodeniciach však chýba materiál, ktorý by umožnil pokračovať v riadnej prevádzke. Navyše v pondelok boli zrušené objednávky na štyri nové plavidlá, informovala v stredu agentúra APA.Majiteľa lodeníc, Uljanikovu skupinu, už niekoľko rokov sužujú finančné ťažkosti; počas protestnej akcie sa dokonca špekulovalo o jej konkurze. Materský koncern vlastnia spolovice investori a spolovice zamestnanci.Chorvátska polícia vyšetruje vlastníka lodeníc podľa tamojších médií pre podozrenie z údajných finančných machinácií.Aj keď chorvátske lodenice pred vstupom krajiny do EÚ privatizovali, do riešenia pretrvávajúcej krízy sa zapojila i chorvátska vláda pripomínajúc, že má ruky zviazané existujúcimi pravidlami štátnej pomoci. Záruky štátu však pomohli u tamojšej Poštovej banky (HPB) uvoľniť finančné prostriedky na vyplatenie nielen júlových, ale aj augustových miezd.Krízový štáb, ktorý zriadili zamestnanci, požaduje vyplatenie faktúr dodávateľom a nákup materiálu tak, aby sa dalo pokračovať v riadnej práci. Situáciu však sťažuje zablokovanie účtov lodeníc v Pule i v Rijeke.