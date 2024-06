Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko skončila v eurovoľbách na druhom mieste, neuškodili jej ani nedávne škandály

10.6.2024 (SITA.sk) - Krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) zjavne neuškodili ani jej nedávne škandály a aj napriek nim sa jej vo voľbách do Európskeho parlamentu podarilo obsadiť druhú priečku. Strana podľa pondelkových oficiálnych výsledkov získala podporu 15,9 percenta hlasov.Najväčšiu podporu získal opozičný konzervatívny blok Únia, a to 30 percent hlasov. Sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza mali len 13,9 percenta, čo je ich najhorší výsledok v celonárodných voľbách od druhej svetovej vojny. Ďalšie dve koaličné strany Zelení Slobodná demokratická strana majú 11,9 percenta a 5,2 percenta hlasov. Nová strana BSW mala 6,2 percenta hlasov.Všetky strany boli slabšie ako počas spolkových volieb v roku 2021 a Zelení utrpeli bolestivé straty v porovnaní s európskymi voľbami v roku 2019.Nemecko bude mať v novom 720-člennom Európskom parlamente najvyšší počet poslancov, a to 96. Z týchto mandátov bude 29 patriť Únii, 15 AfD, 14 sociálnym demokratom, 12 Zeleným, päť slobodným demokratom a šesť BSW. Zvyšok si rozdelia menšie strany.