Parlament bude rokovať o zvýšení odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov, nárast o 75 percent považuje KDH za nevyhnutný

Menej práce „načierno“

Kresťanskí demokrati chcú zvýšenie na 350 eur

10.6.2024 (SITA.sk) - Opozícia chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku u pracujúcich študentov a dôchodcov. Už na najbližšej schôdzi bude parlament dokonca rokovať o dvoch návrhoch.Jednu novelu zákona o sociálnom postení predložili poslanci Progresívneho Slovenska (PS) Dávid Dej, Darina Luščíková Štefan Kišš , druhú dvojica poslancov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Progresívci chcú prostredníctvom návrhu čiastočne zvýšiť zamestnanosť uvedených skupín obyvateľstva vzhľadom na výrazne veľký počet neobsadených pracovných miest v odvetviach hospodárstva.Zároveň sa týmto opatrením podľa nich zníži rozsah práce „načierno“. Úprava by sa mala týkať študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dôchodcov v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.„Legislatívna zmena umožní znížiť vymeriavací základ odvodu starobného dôchodkového a invalidného poistenia na strane dohodárov a zároveň starobného dôchodkového, invalidného odvodu a odvodu do rezervného fondu solidarity na strane zamestnávateľa. Výsledkom bude zvýšenie disponibilného príjmu študentov a dôchodcov a tým zvýšenie ich životnej úrovne," uvádzajú predkladatelia v návrhu. Súčasná výška odvodovej odpočítateľnej položky podľa opozičných poslancov nezohľadňuje nárast priemernej mzdy a ani infláciu.Preto navrhujú, aby výška odvodovej odpočítateľnej položky bola naviazaná na všeobecný vymeriavací základ a predstavovala sumu 20 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu každoročne zverejňovaného Sociálnou poisťovňou, daného ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov a čísla 12. Podľa ich návrhu by tak výška odpočítateľnej položky pre rok 2025 predstavovala sumu 286 eur.KDH navrhuje zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky zo súčasných 200 eur na 350 eur, teda o 75 %. Takýto nárast považujú predkladatelia za nevyhnutný, pretože priemerné mzdy od roku 2015 stúpli o vyše 70 % a minimálna mzda o takmer 100 %.„Starobné dôchodky sa zvýšia v roku 2024 oproti roku 2015 o niečo viac ako polovicu. Ohľad je potrebné brať hlavne na študentov, ktorí sú zväčša bez iného príjmu, preto je potrebné zvýšiť odpočítateľnú odvodovú položku na základe rastu minimálnej mzdy," odvôvodňujú poslanci.