Krajniak bude opäť ministrom práce, oznámil Kollár

aktualizované 7. apríla 13:25



7.4.2021 (Webnoviny.sk) -Staronovým ministrom práce a sociálnych vecí bude Milan Krajniak . Ako informoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár , prezidentka Zuzana Čaputová by mala Krajniaka do funkcie ministra vymenovať tento piatok.Prezidentka podľa Kollára žiadala, aby minister práce a sociálnych vecí nedostal sto dní na zapracovanie sa do funkcie, keďže cez tento rezort k občanom smeruje veľký balík finančnej pomoci vo forme tzv. kurzarbeitu alebo SOS dávky."Požadovala, aby to bol človek, ktorý sadne a vie to ministerstvo ušoférovať a nemusí prechádzať 100 dňami, aby sa zoznámil s kolektívom, alebo aby vymenil kľúčových ľudí," povedal. Predstavitelia hnutia Sme rodina preto podľa Kollára prehovorili Krajniaka, aby sa na post ministra práce a sociálnych vecí vrátil. "Bolo to asi najrozumnejšie riešenie," dodal líder hnutia Sme rodina.