Krajniak navrhol vlastnú minimálnu mzdu, odbory so zamestnávateľmi sa stále nedohodli

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hrubá minimálna mzda na Slovensku by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 580 eur na 620 eur. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. V čistom by tak zamestnanci pracujúci za minimálnu mzdu mali od začiatku budúceho roka zarábať 506 eur, čo je o 30 eur viac ako v tomto roku.Šéf rezortu práce tak reaguje vlastným návrhom na to, že sa zamestnávateľom a odborárom na spoločných rokovaniach do 15. júla tohto roka nepodarilo dohodnúť na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 620 eur rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania."Minimálna mzda sa bude týkať 121 600 ľudí," povedal minister. Títo ľudia si tak podľa neho v čistom prilepšia o 360 eur ročne.Rezort práce chce tiež zaviesť tzv. štartovaciu hrubú minimálnu mzdu vo výške 75 percent z minimálnych hrubých mesačných zárobkov, teda v sume 465 eur. V čistom vyjadrení by štartovacia minimálna mzda dosiahla 404 eur. Túto minimálnu mzdu môžu dostávať dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako jeden rok.Takúto štartovaciu minimálnu mzdu by mohlo podľa Krajniaka počas najviac jedného roka dostávať 62,6-tisíca dlhodobo nezamestnaných. Ak si tieto osoby nájdu prácu, po roku poberania štartovacej minimálnej mzdy prejdú na minimálnu mzdu vo výške 100 % minimálneho zárobku, teda na klasickú minimálnu mzdu.Predstavy zamestnávateľov a odborárov sa na rokovaniach o výške minimálnej mzdy na budúci rok opäť líšia. Odbory presadzujú jej zvýšenie, zamestnávatelia sú za ponechanie výšky 580 eur a zachovanie súm príplatkov za prácu.Zástupcovia zamestnávateľov združení v Asociácii priemyselných zväzov (APZ) Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) a v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) poukazujú na prudký nárast nezamestnanosti.Upozorňujú tiež, že neprimerané zvýšenie minimálnej mzdy môže firmy v tomto neistom období pripraviť o ďalších zamestnancov. Dôvodom sú predovšetkým príplatky za prácu, ktoré sú spolu so stupňami náročnosti práce napojené na koeficient minimálnej mzdy.Minimálna mzda na Slovensku sa má podľa platnej legislatívy od začiatku budúceho roka zvýšiť najmenej na 656 eur, čo je 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Novelu zákona o minimálnej mzde, podľa ktorej najnižšie hrubé zárobky od roku 2021 predstavujú aspoň 60 percent z priemernej hrubej mzdy spred dvoch rokov, v októbri minulého roka v parlamente presadili poslanci za Smer-SD.Republiková únia zamestnávateľov na májovom rokovaní tripartity navrhla, aby sa suma minimálnych zárobkov na rok 2021 "zmrazila" na tohtoročnej úrovni, teda na čiastke 580 eur.Novú výšku minimálnej mzdy od tohto roka podľa novely zákona o minimálnej mzde už nemá schvaľovať vláda. Sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy dohodnutej sociálnymi partnermi alebo určenej podľa zákonného vzorca Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámením v Zbierke zákonov SR Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila o 60 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpol na 3,333 eura z vlaňajších 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti minulému roku vzrástol o 46,39 eura na 476,39 eura.Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré na jeseň minulého roka schválil parlament.