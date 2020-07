Národný futbalový štadión štát od Kmotríka neodkúpi, naspäť žiada aj miliónové dotácie

Zmluvy sú absolútne neplatné

V hre sú aj mená bývalých ministrov

Remišová podala trestné oznámenie

15.7.2020 - Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí v Bratislave schválila správu podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého, v ktorej predložil analýzu zmluvy medzi Slovenskom a spoločnosťou Národný futbalový štadión (NFŠ).K vypracovaniu tejto správy ho vláda zaviazala ešte koncom mája, zamerať sa mal na právne vzťahy súvisiace s výstavbou športovej infraštruktúry a podkladov smerujúcich k ich uzatvoreniu. Holý sa mal zamerať aj na výstupy poradenských spoločností.Na základe analýzy štát neodkúpi štadión v Bratislave na Tehelnom poli. Ten už je aktuálne v prevádzke, hrá na ňom Slovan Bratislava a zápasy tam hrala už aj slovenská reprezentácia.Ako informoval Štefan Holý, spoločnosť NFŠ a. s. od Slovenska nedostane ďalších 91 miliónov eur, štát vyzve spoločnosť na vrátanie dotácie 27,2 milióna eur a vláda SR podá trestné oznámenie, aby "trestnoprávne následky niesli osoby, ktoré sa hýbali v prostredí tohto projektu".Podľa analýzy predloženej podpredsedom vlády SR zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013 aj zmluva o budúcej zmluve z roku 2016 sú od počiatku absolútne neplatné a nevyvolávajú žiadne ďalšie právne následky a plnenie."Nemôžeme na základe absolútne neplatných zmlúv vykonať akúkoľvek transakciu a už vôbec nie v takom objeme," podotkol Holý a objasnil aj pojem absolútna neplatnosť: "Ide o niečo, čo nastáva priamo zo zákona. Pokiaľ sa vykonajú kroky, ktoré sú v rozpore zo zákonom alebo ho obchádzajú, tak sú neplatné bez potreby osobitného preukazovania."Podľa Holého bola znemožnená akákoľvek súťaž o dotáciu, ktorej podmienky boli nastavené priamo pre už vybratého adresáta."Po preštudovaní množstva materiálov sme dospeli k názoru, že konanie môže mať trestnoprávne následky, preto som odporučil vláde podať trestné oznámenie, keďže máme odôvodnené podozrenie, že mohlo v tomto projekte dôjsť k naplneniu znakov niektorých skutkových podstát trestných činov - porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Vecou sa budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní a dúfame, že sa tejto úlohy zhostia so cťou," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Štefan Holý."Druhá strana má právo na ďalšie kroky. Naša pozícia je postavená na veľmi hlbokej analýze. Naše stanovisko je absolútne nespochybniteľné," myslí si Holý."Pôvodná zmluva na 27 miliónov bola práve o tom, že štadión by sa prenajímal pre účely reprezentácie. Potom sa to vyšplhalo nad 100 miliónov. Možno štát bude odkupovať štadión, ale nie od pána Kmotríka. Možno sa tak stane odkúpením od banky, v ktorej je založený a dostane ho do vienka, keďže spoločnosť NFŠ a.s. nebude schopná plniť svoje záväzky. Neverím, že štadión niekto zbúra alebo nebude slúžiť svojmu účelu. Veríme, že štadión v konečnom dôsledku bude slúžiť svojmu pôvodnému účelu, no za férovú cenu. Osoby, ktoré sú v trestnom oznámení spomenuté, sú osoby, ktoré pôsobili na vysokých štátnych funkciách. Na Úrade vlády, v samotnej vláde alebo osoby pôsobiace v dvoch súčasných poslaneckých kluboch - strany SMER SD a nového klubu Hlas. Tieto osoby robili výraznú nadprácu pre to, aby zmluva okolo NFŠ bola uzavretá pofidérne. Zbabrali to však. Keď chceli spáchať zlodejinu, mali to spraviť právne čisto. Urobili neplatnú zmluvu a štát nemôže plniť," uviedol v stredu premiér Igor Matovič.Mená osôb, na ktoré budú podané trestné oznámenia síce nešpecifikoval, no upozornil aj na predchádzajúcich ministrov školstva.Začiatkom februára sa vtedy nezaradená poslankyňa a dnes podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu SR Veronika Remišová (Za ľudí) rozhodla podať trestné oznámenie v súvislosti s NFŠ.Od bývalej ministerky školstva Martiny Lubyovej (SNS) žiadala, aby tesne pred voľbami nepodpisovala žiadne dodatky k zmluve. "Vo februári som podala trestné oznámenie s cieľom zneplatnenia zmluvy. Prokuratúra stále koná, do pár týždňov by mal by byť známy ďalší postup. Slovensko si žiadalo štadión, ale aj to, aby bol postavený za primeranú peniaze. Týka sa to aj diaľnic a ďalších vecí. Mnohé školy nemajú telocvične, iné v biednom stave. Tento projekt je mimoriadne nákladný a postup obstarania minimálne čudný. Orgány činné v trestnom konaní to riadne vyšetrenia. Časy, keď na štáte paralyzovali rôzne skupiny, sa končia," uviedla v stredu Remišová.