Krajniak neakceptuje pripomienku ministerstva financií a trvá na vyšších príspevkoch pre zariadenia sociálnych služieb

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí trvá na zvýšení súm štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v budúcom roku o vyše 11 %.Rezort tak neakceptoval zásadnú pripomienku ministerstva financií, ktorý žiadal nepokračovať v legislatívnom procese, kým nebude navrhované zvýšenie zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky.Zákon o sociálnych službách podľa ministerstva práce stanovuje, že výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby určí na príslušný kalendárny rok vláda nariadením a na tento termín je naviazané aj podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rok."Z tohto dôvodu nie je možné akceptovať pripomienku o nepokračovaní v legislatívnom procese," tvrdí ministerstvo práce a sociálnych vecí.Spôsob určenia výšky finančného príspevku podľa ministerstva práce a sociálnych vecí vychádza z ustálenej praxe a plne korešponduje so spôsobom, akým boli výšky finančných príspevkov určené aj v samotnom zákone."Samotná výška príspevku vo svojom sumáre nepokrýva celkové náklady na cenu práce v zariadeniach, tieto sú dopĺňané aj z iných zdrojov, napríklad z úhrad od prijímateľov sociálnej služby, pripomienku nemožno teda akceptovať," dodal rezort sociálnych vecí.Ministerstvo financií SR zásadne nesúhlasilo s návrhom rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2021."Zvyšovanie príspevkov predstavuje nekryté rozpočtové vplyvy vo výške 21,6 mil. eur, v súčasnej kríze by navrhovaným spôsobom rástli finančné príspevky oveľa rýchlejším tempom ako príjmy populácie," odkázal rezort pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) počas pripomienkového konania ministerstvu práce a sociálnych vecí.Príspevok pre pobytové sociálne služby má podľa ministerstva financií od začiatku budúceho roka stúpnuť o 12 % a pre ambulantné sociálne služby o 10 %."V roku 2020 narastie priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve len o 1,6 %, zvyšovanie príspevkov na rok 2021 je potrebné zvážiť aj v súvislosti s diskutovanými jednorazovými opatreniami na podporu zariadení sociálnych služieb," tvrdí rezort financií.Druhým argumentom ministerstva financií je, že zatiaľ nie je pripravený a schválený rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023. "Z uvedeného dôvodu žiadame nepokračovať v legislatívnom procese, kým nebude navrhované zvýšenie zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky," dodal rezort financií.Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku vzhľadom na tohtoročný nárast minimálnej mzdy zvýšiť o vyše 11 %.Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 104 eur až 546 eur na 116 eur až 609 eur.Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 70 eur až 364 eur na 77 eur až 406 eur.Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach na rok 2021, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 21,6 mil. eur."Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Príspevok pri pobytových službách na rok 2021 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 580 eur.Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (116 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (261 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (348 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (493 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (609 eur).Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.