Lučanský by mal o svojom ďalšom pôsobení informovať do konca mesiaca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný prezident Milan Lučanský by mal o svojom ďalšom pôsobení v polícii informovať do konca mesiaca. Ako v pondelok povedal pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR, vyplýva to z jeho dohody s ministrom vnútra Romanom Mikulcom OĽaNO ).„Rozprávali sme, debatovali sme, ale stále do konca mesiaca mám nejaký ten priestor, aby som sa rozhodol, či pôjdeme do toho výboru, či budeme čakať na zmenu zákona, alebo nebudem traumatizovať túto spoločnosť rôznymi škriepkami, hádkami a odstúpim sám,“ povedal Lučanský. Dodal, že zatiaľ je v tejto oblasti všetko otvorené.Mikulec v tejto súvislosti zopakoval, že s Lučanským majú dohodu, zatiaľ ju však zverejňovať nebude. „Pokiaľ nebude definitívne rozhodnutie, tak nebudem komentovať výsledky,“ povedal minister. Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) pre médiá povedal, že dohodu Lučanského a Mikulca rešpektuje. „Netreba nič urýchľovať,“ uviedol.Mikulec po svojom nástupe do funkcie v marci tohto roku vyhlásil, že problematiku prípadných zmien vo vedení polície chce riešiť po zvládnutí koronakrízy. Lučanský je vo funkcii šéfa polície od júna 2018, vymenovala ho bývalá ministerka vnútra Denisa Saková Smer-SD ). V roku 2019 následne Lučanský uspel vo výberovom konaní na post šéfa polície podľa novoprijatého zákona.