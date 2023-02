Krajniak nepovažuje generálny pardon za morálny hazard. Kedy vám Sociálna poisťovňa odpustí dlh? (video)

Stopka vymáhaniu pohľadávok

Význam generálneho pardonu

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa vyzýva ľudí, aby si v súvislosti s tzv. generálnym pardonom aktualizovali svoje kontakty v poisťovni. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko Poisťovňa podľa neho zbiera kontakty na to, aby mohla s dlžníkmi aktívne komunikovať. Dlžníkom, ktorí môžu využiť generálny pardon, to poisťovňa podľa Ilka bude oznamovať každý mesiac.Poisťovňa od začiatku februára prestala dlžníkom predpisovať poistné a tiež stopla vymáhanie pohľadávok. Začiatkom apríla Sociálna poisťovňa podľa jej generálneho riaditeľa automaticky odpustí penále približne 900-tisíc dlžníkom, ktorých dlh tvoria už len penále, keďže istinu už poisťovni zaplatili.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ) z generálneho pardonu očakáva pre poisťovňu príjem v desiatkach miliónov eur. Generálny pardon bol naposledy v Sociálnej poisťovni v roku 2010. „Po trinástich rokoch považujem za správne, aby sme pomohli ľuďom zbaviť sa dlhov," povedal. Tento krok nepovažuje za morálny hazard, keďže štát aj firmám umožňuje odpustenie dlhov.Od začiatku februára sa na Slovensku zaviedol generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné. Penále dlžníkom poisťovňa odpustí vtedy, ak zaplatia celú dlžnú sumu poistného najneskôr do 31. augusta tohto roka.Na zaplatenie celej istiny tak budú mať dlžníci Sociálnej poisťovne sedem mesiacov. Generálny pardon sa vzťahuje na tých dlžníkov, ktorí majú voči poisťovni nesplatenú istinu do 1. júla minulého roka.Generálny pardon sa týka takmer 1,07 milióna subjektov. Ide o 354-tisíc zamestnávateľov, takmer 500-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb a cez 218-tisíc fyzických osôb. Sociálna poisťovňa eviduje voči týmto subjektom penále v celkovej sume 885 miliónov eur a istinu vo výške 600 miliónov eur.