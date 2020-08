Krajniak okradol dôchodcov o stovky eur, tvrdí Fico a žiada aj hlavu Hegera pre kauzu s Miškovičom

Trinásty dôchodok

Zbierajú podpisy na odvolanie ministrov

29.8.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-SD chce zozbierať podpisy na odvolanie ministrov práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka Sme rodina ) a ministra financií Eduarda Hegera OĽaNO ). Na sobotnej tlačovej konferencii po rokovaní predsedníctva strany to oznámil predseda strany Robert Fico Dôvodom na odvolanie Milana Krajniaka majú byť jeho rozhodnutia počas uplynulých dní. Ficovi sa nepáči fakt, že Krajniak nedodržal stanovenú výšku trinástych dôchodkov. Ide podľa neho o oklamanie voličov.Rovnako negatívne vníma aj navýšenie minimálnej mzdy, ktoré malo byť podľa automatického systému navyšovania minimálnej mzdy vyššie, než presadila súčasná vláda.„Pred voľbami hlasovali za mnohé sociálne opatrenia (hnutie Sme rodina, pozn. SITA) a teraz ich popreli. V prípade 13. dôchodku bolo oklamaných 1,4 milióna dôchodcov. Každý starobný dôchodca mal dostať 462 eur. Pán Krajniak a ostatní sa rozhodli, že to nebude 462 eur a okradli starobných dôchodcov o stovky eur,“ povedal Fico.Celkovo tak štát ušetrí 290 miliónov eur, ktoré podľa Fica mali skončiť v rukách dôchodcov. Ficovi sa rovnako nepáči zmrazenie výšky príplatkov pre ľudí za prácu v noci a cez víkend.Dôvodom na odvolanie ministra financií Eduarda Hegera majú byť sporné dohody o právnom poradenstve rezortov a rezortných organizácií advokátom Michalom Miškovičom. Predsedníctvo strany Smer preto požiadalo poslanecký klub Smeru, aby začal so zbieraním podpisov na odvolanie oboch ministrov.Smer zároveň opätovne vyzval Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho, aby sa vzdali funkcií podpredsedov Národnej rady SR. Podľa Fica posty získali ako členovia strany Smer a preto by ich mali po prechode do novozaloženej strany Hlas – sociálna demokracia vrátiť Smeru.