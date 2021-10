Krajniak podpísal zmluvu o sídle Európskeho orgánu práce v Bratislave, bude to prvá usídlená inštitúcia Únie na Slovensku

Ochrana biznisu

Bratislava porazila iné mestá

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA) Cosmin Boiangiu v pondelok podpísali zmluvu o sídle medzi vládou a ELA.Zmluva stanovuje podmienky, za ktorých vláda podporí zriadenie ELA v Bratislave poskytnutím vhodného umiestnenia a inej podpory, ako aj výsad, imunít a iných zvýhodnení pre ELA, jeho výkonného riaditeľa, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.Vzťahuje sa na ELA ako orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, jeho 144 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ako aj na iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh ELA. Slovensko sa v zmluve zaväzuje garantovať tzv. asistenčnú službu, ktorá má pomôcť zamestnancom ELA a ich rodinným príslušníkom pri začlenení sa do života na Slovensku.„Som hrdý na to, že sa nám podarilo ukončiť zdĺhavé expertné rokovania," uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Upozornil na to, že ide o dokument garantujúci usídlenie prvej inštitúcie Európskej únie na území Slovenska.Za to, že sa ELA usídli práve na Slovensku, poďakoval aj svojmu predchodcovi, bývalému ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi (Smer-SD). Podpísanú zmluvu ešte musí ratifikovať Národná rada SR. „Máme veľký mandát a chceme ukázať našim občanom a firmám v únii, že kdekoľvek budú vykonávať svoj biznis, my ich budeme ochraňovať," povedal výkonný riaditeľ ELA Cosmin Boiangiu. Cieľom agentúry je podľa neho chrániť férové, spravodlivé podnikanie v EÚ.O tom, že ELA bude sídliť v Bratislave, rozhodla ešte v júni 2019 v tajnom hlasovaní Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.Bratislava zvíťazila nad cyperskou Nikóziou, bulharskou Sofiou a lotyšskou Rigou, ktoré sa tiež uchádzali o sídlo ELA. Slovensko pritom uspelo už v prvom kole hlasovania, keď za Bratislavu hlasovalo 15 z 28 členských štátov Európskej únie.