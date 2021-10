Finančné tajomstvá miliardárov a politikov z celého sveta praskli, odhalil ich projekt Pandora Papers

Ukryté transakcie elít a skorumpovaných

Odhalili aj Babiša

Vyhýbanie sa plateniu daní

Milióny preskúmaných dokumentov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky svetových lídrov, mocných politikov, miliardárov, celebrít, náboženských lídrov a drogových dílerov počas uplynulého štvrťstoročia ukrývali svoje investície v sídlach, exkluzívnych prímorských nehnuteľnostiach, jachtách a ďalších majetkoch.Vyplýva to z analýzy takmer 12 miliónov dokumentov získaných od 14 firiem z celého sveta, informuje agentúra AP.Na správe, ktorú v nedeľu zverejnilo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, sa podieľalo 600 novinárov zo 150 médií zo 117 krajín.Keďže jej zistenia odhaľujú predtým ukryté transakcie elít a skorumpovaných, a to, ako využívajú offshorové účty na ukrývanie majetkov v celkovej hodnote biliónov dolárov, dostala prezývku Pandora Papers Medzi viac ako 330 súčasnými a bývalými politikmi z 90 krajín, ktorých správa identifikuje ako príjemcov tajných účtov, sú jordánsky kráľ Abdalláh II. , bývalý britský premiér Tony Blair , český premiér Andrej Babiš , kenský prezident Uhuru Kenyatta , ekvádorský prezident Guillermo Lasso, a tiež spolupracovníci pakistanského premiéra Imrana Chána, ruského prezidenta Vladimira Putina, rodina a spolupracovníci azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho úzky okruh.Medzi miliardármi, ktorých správa spomína, sú napríklad turecký stavebný magnát Erman Ilicak alebo Robert T. Brockman, bývalý riaditeľ softvérovej spoločnosti Reynolds & Reynolds.Mnohé z účtov boli podľa správy vytvorené s cieľom vyhnúť sa plateniu daní a z iných podozrivých dôvodov ukryť majetky.„Nový únik informácií musí byť budíčkom,“ konštatoval nemecký europoslanec Sven Giegold, podľa ktorého „vyhýbanie sa plateniu daní na globálnej úrovni posilňuje nerovnosť“ a preto je potrebné okamžite rozšíriť a posilniť protiopatrenia.Pandora Papers sú nasledovníkom podobného projektu z roku 2016, známeho ako Panama Papers, za ktorým stála rovnaká skupina novinárov.Najnovšie odhalenia sú však ešte rozsiahlejšie, preskúmali takmer tri terabajty dát - ekvivalent asi 750-tisíc fotografií v smartfóne - uniknuté od 14 rôznych poskytovateľov obchodných služieb z 38 rôznych jurisdikcií na celom svete. Záznamy sa datujú až do sedemdesiatych rokov minulého storočia, no väčšina pochádza z obdobia rokov 1996 až 2020.Podľa BBC obsahujú Pandora Papers 6,4 milióna dokumentov, takmer tri milióny obrázkov, viac ako milión e-mailov a takmer pol milióna tabuliek.