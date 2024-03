Krajniak povedie Kresťanskú úniu do eurovolieb, jeden kandidát odstúpil (video+foto)

Kandidátka je ekumenická

12.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskú úniu (KÚ) povedie do júnových eurovolieb bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak , ktorý pôvodne pôsobil v hnutí Sme rodina Z druhého miesta kandiduje do Európskeho parlamentu (EP) právnik Michal Považan , tretie miesto na kandidátke patrí programovej manažérke Lýdii Pilkovej. Strana predstavila kandidátnu listinu na utorkovom tlačovom brífingu v Žiline.Podľa predsedníčky KÚ Anny Záborskej bolo zámerom strany pred eurovoľbami otvoriť kandidátku pre konzervatívnych politikov aj z iných politických strán. Príkladom je nielen Milan Krajniak, ale napríklad aj bývalí poslanci z hnutia OĽaNO Monika Kavecká a Peter Liba.„Naša kandidátka je ekumenická a stretli sa v nej kresťania z viacerých cirkví," dodala Záborská.Prvou z troch programových priorít, ktoré bude strana v eurovoľbách presadzovať, je suverénne Slovensko ako štát s právom veta v Európskej únii. „Nemenej dôležitá bude dôsledná obhajoba a presadzovanie kresťanských a konzervatívnych hodnôt. Dbať chceme aj na ochranu slovenských domácností, priemyslu a poľnohospodárov pred nezmyselnými ideologickými reguláciami," poznamenal Krajniak.Pred piatimi rokmi chýbalo KÚ na volebný úspech okolo 14-tisíc hlasov, Krajniak volebný výsledok nechcel tipovať.„Máme odhodlanie a vôľu osloviť čo najviac ľudí a presvedčiť ich, aby podporili suverénnu a konzervatívnu politiku na Slovensku aj v Bruseli. Chceme skôr presvedčiť ľudí, o ktorých si myslíme, že bez našej kandidatúry by pri voľbách zostali doma. Nedávame si konkrétne ciele, ale verím, že uspejeme," dodal Krajniak.Kandidátna listina KÚ obsahovala pôvodne 15 mien, ale po jej podaní jeden z kandidátov z vážnych rodinných dôvodov odstúpil. Na kandidátke je desať mužov a štyri ženy, priemerný vek kandidátov je 51 rokov.Voľby do EP sa uskutočnia 8. júna. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancov, ktorí budú zastupovať Slovensko na päťročné volebné obdobie.