Svedok Sklenka neprišiel vypovedať na súd so Zoroslavom Kollárom a ďalšími v kauze korupcie (video)

12. marca, 10:47



12.3.2024 (SITA.sk) -Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v utorok pokračuje hlavné pojednávanie týkajúce sa údajnej korupcie na bratislavských súdoch.Spolu s podnikateľom a právnikom Zoroslavom Kollárom sú v tomto prípade obžalovaní bývalý sudca Richard M. a advokát Tomáš K., pričom obžaloba sa týka trestných činov podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu v spolupáchateľstve.Všetci traja na začiatku procesu odmietli svoju vinu. Na utorkové pojednávanie by mali byť predvolaní kľúčoví svedkovia prípadu, konkrétne bývalý sudca Vladimír Sklenka a exsudkyňa Miriam Repáková Sklenka sa však z pojednávania ospravedlnil s tým, že je na dlhodobo plánovanej dovolenke v zahraničí. Predtým sa mu dvakrát nepodarilo doručiť predvolanie a doma ho nezastihli ani policajti. Svedkyňa Repáková sa naopak na súd dostavila.Obžaloba konkrétne obsahuje 11 skutkov, pričom väčšina z nich sa týka bývalého sudcu Krajského súdu v Bratislave Richarda M.Ten sa podľa obžaloby snažil ovplyvňovať rozhodnutia sudcu Okresného súdu Bratislava I V.S., viackrát mu za rozhodnutia podľa jeho inštrukcii predovšetkým v konkurzných sporoch a v sporoch o vyplatenie finančných pohľadávok sľúbil úplatok a v niekoľkých prípadoch mu aj odovzdal úplatky vo výške od 5 000 do 20 000 eur.Pokiaľ ide o Zoroslava Kollára, ten sa podľa Úradu špeciálnej prokuratúry zúčastnil na jednom stretnutí s Richardom M. a V. S. s cieľom ovplyvniť rozhodnutie V. S. Tomáš K. zase podľa obžaloby pre V.S. vypracoval jeden rozsudok.Obhajcovia trojice obžalovaných označili obžalobu za neprípustnú a nedôvodnú s tým, že ide predovšetkým o „kompilát výsluchov svedka Vladimíra Sklenku". Rovnako advokáti namietali, že ten je v obžalobe uvádzaný len ako V.S. čo je porušením práva obžalovaných na obhajobu.Svedkyňa Repáková v utorok vypovedala ohľadom jedného skutku týkajúceho sa obžalovaného Richarda M. Ako uviedla, jeho jediného spomedzi obžalovaných pozná.„Ak mám charakterizovať náš vzťah, myslím, že bol viac ako kolegiálny, bol priateľský," povedala Repáková. Ako ďalej uviedla, v čase, keď sa zaoberala obchodnoprávnou agendou na vtedajšom Okresnom súde Bratislava I, obžalovaný sa u nej zaujímal o konkrétny obchodnoprávny spor, o ktorom rozhodovala.Poprela však, že by jej dával nejaké pokyny alebo od nej niečo žiadal. Neskôr mu podľa vlastných slov povedala, že „tá žaloba je celá zlá". „On sa ani nepýtal ďalej," doplnila svedkyňa.Špecializovaný trestný súd už v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania.Odsúdený vtedy pre médiá uviedol, že rozhodnutie priznať sa bolo jeho osobnou voľbou. „Opísal som skutky tak, ako sa stali," povedal a odmietol, že by bol kajúcnikom. „Nikoho som neudal," doplnil. Zároveň dodal, že má finančné prostriedky na zaplatenie peňažného trestu.Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS) . Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmieta.Ďalší skutok, v ktorom Kollár priznal vinu, bolo sprostredkovanie úplatku pre Makóa za krytie nelegálnej výroby cigariet od Tomáša Rajeckého , blízkeho skupine piťovcov. Skutok sa stal v roku 2019, pričom Rajecký poskytol finančnú čiastku 300-tisíc eur.