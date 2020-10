Krajniak: Prezidentka predčasne trúbi na ústup, veliteľ má kapitulovať ako posledný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo prezidentka Zuzana Čaputová predčasne „trúbi" na ústup, vláda ďalej pracuje na zabezpečení úspechu operácie Spoločná zodpovednosť. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).Reagoval tým na piatkové vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, v ktorom zdôraznila, že cieľ víkendového plošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus je nenaplniteľný. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sa ukazuje, že bolo od začiatku chybou nezahrnúť prezidentku do „takýchto rozsiahlych plánov".„Dobrý vrchný veliteľ ozbrojených síl má kapitulovať ako posledný, nie ako prvý. Veríme, že odberných tímov bude cez víkend dostatok, aby mohol byť pretestovaný každý, kto bude chcieť. Budeme pre to robiť všetko až do zajtra 7:00, kým sa otvorí všetkých 5-tisíc odberných miest," ozrejmil Krajniak.Sulík podotkol, že pár hodín pred spustením akcie môžu byť akokoľvek dobre mienené rady aj kontraproduktívne. „Vláda prijala mimoriadne ťažké rozhodnutie a v súčasnosti stojí pred logisticky extrémne ťažkou úlohou. V tejto chvíli musíme všetci ťahať za jeden povraz," vyzval Sulík.Prezidentka vo svojom piatkovom vyhlásení povedala, že z celkového množstva odberných tímov je pripravených približne 60 percent na oba víkendové dni. Hlava štátu sa preto domnieva, že cieľ operácie pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska je nenaplniteľný.