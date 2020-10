Štát nakúpil viac ako tri milióny jednorazových rukavíc, vyšli ich takmer na päťstotisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR kúpila takmer 3,8 milióna jednorazových nitrilových rukavíc v celkovej hodnote takmer 485-tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z kúpnej zmluvy so spoločnosťou PharmaComp, s. r. o. zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.Ako pre agentúru SITA uviedla Natália Petríková z kancelária predsedu štátnych hmotných rezerv, rukavice boli do skladu dodané vo štvrtok 29. októbra."Pre účely celoštátneho testovania sú požadované osobné ochranné pracovné prostriedky vyskladňované zo skladov SŠHR SR pre Ozbrojené sily SR , ktoré zabezpečujú ich ďalšiu distribúciu," uviedla Petríková.