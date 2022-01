Krajniak prezradil, z čoho chce financovať rodičovský bonus. Peniaze by mali ísť z piatich zdrojov

aktualizované 11. januára, 12:59



11.1.2022 (Webnoviny.sk) -Zavedenie rodičovského bonusu chce minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) financovať z piatich zdrojov.Prvý zdrojo má byť zlepšenie výberu poistného od ekonomicky aktívnych osôb, druhým zníženie výdavkov Sociálnej poisťovne na vyplácanie dávok, tretím nižšie výdavky na vyplácanie starobných dôchodkov vzhľadom na vyššiu úmrtnosť penzistov počas pandémie.Zvyšnými dvomi zdrojmi na financovanie zavedenia rodičovského bonusu sú príjmy z obnovenia platenia odvodov z trinástych a štrnástych platov a tzv. dynamické efekty zo zavedenia rodičovského bonusu.Ako uviedol Krajniak na utorkovej tlačovej besede, týchto päť zdrojov financovania prinesie spolu 758 miliónov eur. Výdavky na zavedenie rodičovského bonusu sú pritom podľa neho najviac 550 miliónov eur ročne.Už za minulý rok Sociálna poisťovňa podľa ministra práce vybrala na poistnom od ekonomicky aktívnych osôb o 224 miliónov eur viac, ako sa pôvodne plánovalo. Vďaka pandemickej prvej pomoci sa podľa Krajniaka podarilo udržať v práci o 90-tisíc ľudí viac, ako to bolo počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009. Šéf rezortu práce preto očakáva, že v budúcom roku budú príjmy Sociálnej poisťovne z výberu poistného minimálne o 310 miliónov eur vyššie, ako bol pôvodný plán.Ďalších 140 miliónov by mala poisťovňa získať vďaka poklesu výdavkov poisťovne na vyplácanie dávok. Ide o úspory zo „zmrazenia" minimálnych dôchodkov od začiatku minulého roka a takisto o nižšie výdavky na odškodnenie žien narodených v rokoch 1957 až 1964. „Ukazuje sa, že štát to stojí oveľa menej peňazí, ako bola tá najhoršia prognóza, s ktorou sme počítali," povedal minister.Výdavky na vyplácanie starobných dôchodkov by vzhľadom na vyššiu úmrtnosť penzistov počas pandémie mali v roku 2023 oproti pôvodnému plánu klesnúť o 200 miliónov eur. Ďalších 26 miliónov eur poisťovňa v roku 2023 získa z obnovenia platenia odvodov z trinástych a štrnástych platov, čo parlament schválil ešte v roku 2020.Minister Krajniak tiež počíta s tzv. dynamickými efektmi zo zavedenia rodičovského bonusu. Dôchodky zvýšené o rodičovský bonus, ktoré penzisti minú na spotrebu, majú zvýšiť príjmy štátu z výberu dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní o 82 miliónov eur.„Ak by napriek rezerve 208 miliónov eur existovali nejaké pochybnosti, tak to nie je všetko," povedal Krajniak. Upriamil pozornosť na to, že pre plán obnovy sa budú musieť na Slovensku oddlžovať nemocnice, čo môže Sociálnej poisťovni priniesť v tomto a budúcom roku 300 miliónov eur.