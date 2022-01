Taliansko zavedie sprísnené opatrenia pre nezaočkovaných, ľudia môžu dostať pokuty

Podporujú vládne obmedzenia

Dva milióny infikovaných

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansko sa rozhodlo sprísniť opatrenia voči obyvateľom nezaočkovaným proti ochoreniu COVID-19. Z dôvodu veľkého množstva nových prípadov koronavírusu budú môcť vstúpiť do prostriedkov verejnej dopravy, kaviarní či hotelov iba osoby, ktoré sú buď zaočkované alebo nedávno prekonali ochorenie COVID-19. Po Vianociach a Novom roku v Taliansku denne pribúda približne 100-tisíc nakazených. Tamojšia vláda chce prijatím nových obmedzení podporiť vakcinačnú kampaň. Nezaočkované osoby tak budú musieť podstúpiť vakcináciu alebo ich bude čakať ešte väčšie vylúčenie z normálneho života spoločnosti.Taliani vo všeobecnosti podporujú vládne obmedzenia, ktoré v ostatných týždňoch priniesli povinné nosenie rúšok a respirátorov i v exteriéroch či nutnosť disponovať zdravotným preukazom pri vstupe na pracovisko.Premiér Mario Draghi však čelil kritike v súvislosti s minulotýždňovým rozhodnutím svojej vlády nariadiť očkovanie osobám starším ako 50 rokov. Kritici tvrdia, že pokuta za nedodržanie, ktorá sa začína na úrovni 100 eur, je príliš nízka na to, aby to človeka porušujúceho nariadenie výraznejšie „zabolelo“. Pokuty by však mali stúpnuť a tí ľudia v spomenutej vekovej skupine, ktorí sa do polovice februára nedajú zaočkovať a vstúpia na pracovisko, zaplatia až 1600 eur.Taliansko, kde vo februári 2020 prvýkrát prepuklo šírenie koronavírusu, má plne zaočkovaných 86 % populácie vo veku od 12 rokov.Takmer 75 % oprávnených osôb už dostalo posilňovaciu dávku. Zo 60-miliónovej populácie Talianska sú momentálne nakazené koronavírusom asi dva milióny ľudí.