Krajniak pri schválení kurzarbeitu opäť obišiel tripartitu, podľa odborárov tak likviduje sociálny dialóg

Odborári opäť neprídu na rokovanie tripartity

Opatrenia zasahujú do podnikania

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak podľa Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) pokračuje v likvidácii sociálneho dialógu. Odborári mu vyčítajú to, že vláda v stredu schválila koncepciu tzv. kurzarbeitu bez prerokovania v tripartite. Podľa KOZ tým minister práce opätovne porušil zákon o tripartite.Minister práce a sociálnych vecí Krajniak na štvrtkové popoludnie ako predseda Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR zvolal rokovanie predsedníctva HSR."KOZ SR zostala nemilo prekvapená, že jedným z bodov programu rokovania plenárneho zasadnutia HSR, plánovaného na 2. novembra tohto roka, je aj Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku, ktorú včera na svojom rokovaní schválila vláda SR," uviedli odborári v tlačovej správe. Šéf rezortu práce tak podľa odborárov opäť raz obišiel štandardný legislatívny proces.Predstavitelia ministerstva práce pritom podľa KOZ deklarovali, že koncepcia so zapracovanými pripomienkami bude predmetom rokovania Riadiaceho výboru pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenia skráteného pracovného času."Toto rokovanie sa však neuskutočnilo, nedostali sme ani záverečnú verziu koncepcie. Schválením koncepcie na vláde sa opätovne obchádza rokovanie tripartity a likviduje sa sociálny dialóg, keďže akýkoľvek záver, ktorý by Hospodárska a sociálna rada SR prijala, vláda naň už nebude prihliadať," upozorňujú odborári.Z troch partnerov, ktorí majú byť konzultačným a dohadovacím orgánom vlády, sa tak podľa odborárov stáva rozhodovanie jednej osoby, ministra."S takýmto konaním Konfederácia odborových zväzov SR nemôže súhlasiť, preto sa najbližšieho zvolaného rokovania Predsedníctva HSR SR nezúčastníme," uviedli v tlačovej správe. Krajniak podľa odborárov robí všetko preto, aby odbory blokoval."Preto sa nezúčastníme najbližšieho zvolaného rokovania tripartity a budeme pokračovať v protestných a nátlakových akciách s cieľom navrátiť sociálny dialóg,“ zdôraznil prezident KOZ Marián Magdoško. KOZ pritom samotný kurzarbeit podporuje.Odborári kritizujú ministra Krajniaka aj za to, že sa zatiaľ nemali možnosť oboznámiť ani s vládnym programom Prvá pomoc plus. Opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia choroby, ktoré významne zasahujú do podnikania a výrazne zvyšujú sociálne a ekonomické dopady pandémie, musia byť podľa nich primerane kompenzované."Očakávame, že nová schéma odstráni všetky nedostatky opatrení z prvej vlny, ktoré nechali bez povšimnutia slobodné povolania, množstvo ľudí na voľnej nohe, verejné podniky a mnoho ďalších skupín,“ dodáva viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.Predstavitelia KOZ podali v utorok podnet na Generálnu prokuratúru SR na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka pre porušovanie zákonov. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí podľa prezidenta KOZ Mariána Magdoška flagrantne porušuje zákony. "Verím, že Generálna prokuratúra SR tento podnet spravodlivo preskúma," povedal v utorok.