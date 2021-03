Krajniak sa po demisii vrátil do parlamentu ako poslanec, odišiel jeho náhradník Hlinka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 - Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) sa vrátil do parlamentu ako poslanec. Odišiel jeho náhradník Jozef Hlinka (Sme rodina).Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 17. marca prijala demisiu Krajniaka, ktorý ohlásil odchod z funkcie v pondelok 15. marca. Svoje rozhodnutie odôvodnil ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Podľa jeho slov by každá koaličná strana mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať. Do pozície ministra bol menovaný 21. marca 2020.