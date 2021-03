Respirátory sú vyrábané z plastu, polícia však ubezpečuje, že sú bezpečné a nezávadné

Respirátory nie sú lepené

Netoxická látka

18.3.2021 - Respirátory sa vyrábajú z plastu, neznamená to však, že sú zdraviu škodlivé. Policajný zbor tak reaguje na status ženy, ktorá podpálila respirátor, aby dokázala, že je z plastu. Potvrdzuje to podľa nej, že pri ich nosení sa uvoľňujú „hnusoby z plastu“. Polícia však vysvetľuje, že označenie „z plastu“ je zavádzajúce. Správne je skôr netkaná textília. Informovala o tom na sociálnej sieti v profile Hoaxy a podvody - Polícia SR.Polícia sa odvoláva aj na Ministerstvo zdravotníctva SR. To skonštatovalo, že respirátory musia spĺňať všetky požiadavky a smernice stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch, inak by nemohli získať prístup na európsky trh. Pred uvedením na trh museli prejsť testovaním a nezávislé testy následne potvrdili ich bezpečnosť.Na výrobu filtrov do respirátorov sa používajú netkané textílie fúkaním taveniny. Taveninou je v tomto prípade jeden z najbežnejšie vyrábaných plastov na svete - polypropylén.„Je zdravotne nezávadný, pevný a málo horľavý, preto sa s ním s už stretol každý z nás napríklad aj v potravinárskom (kelímky, obaly), či textilnom priemysle (na dotyk pripomína ovčiu vlnu),“ objasnila polícia. Dodali tiež, že respirátory nie sú lepené. Filtračné vrstvy sú pospájané tepelným stuhnutím.Polypropylén je klasifikovaný ako netoxický. Avšak polícia doplnila, že anilín aj formaldehyd sú kategorizované ako karcinogénne. Na základe doteraz vykonaných testov je zrejmé, že respirátory sú nimi kontaminované len zriedkavo, ak vôbec.Navyše ich použitie v limitovaných hodnotách je bežné a bezpečné. Anilín je napríklad súčasťou farbív, ktorými sa farbia rifle. „Pri výrobe rúšok a respirátorov sú zakázané všetky látky, o ktorých je známe, že sú zdraviu nebezpečné. Rúška aj respirátory musia byť neškodné. Každá identifikovaná látka musí prejsť hodnotením rizika,“ uzavrela polícia.