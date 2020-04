Krajniak sa vyjadril k dopravným zápcham a povedal aj, kedy by sa mali opatrenia uvoľňovať

Boj proti koronavírusu zvládame najlepšie

Cieľom bolo zabrániť stretávaniam ľudí

8.4.2020 - Nehanbím sa za opatrenia o obmedzení pohybu občanov počas Veľkej noci. Vyhlásil to v stredu minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina, ktorý tak reagoval na veľké dopravné zápchy na Slovensku.Minister financií Eduard Heger z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) uviedol, že nikoho neteší, ak niekto musí tráviť hodiny v kolónach, ale „bojujeme s protivníkom, ktorý zabíja“.Minister Krajniak uviedol, že Slovensko je momentálne jedna z troch krajín na svete, ktoré zvládajú z epidemiologického hľadiska situáciu s bojom proti koronavírusu najlepšie.„Najlepšie to, pravdepodobne, zvláda Izrael. A ten prijal na Paschu, čo je obdoba našej Veľkej noci, úplne tie isté opatrenia ako prijímame my. Ja som za tieto opatrenia na vláde hlasoval a nehanbím sa za to,“ povedal.Myslí si, že ak sa podarí udržať čo najnižší stav nárastu počtu novonakazených cez Veľkú noc, tak po sviatkoch je možné sa začať baviť o tom, ako uvoľňovať prijaté opatrenia v boji s koronavírusom.Minister Heger zákaz voľného pohybu zdôvodnil tým, aby sa zabránilo sociálnym kontaktom počas Veľkej noci. „Bolo veľké riziko, že cez Veľkú noci pri peknom počasí, pri voľne, by sme ľahko mohli vyhľadávať návštevy a stretávať sa. A pri návštevách je málo k tomu, aby sme dali dole rúško,“ tvrdil Heger.Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v stredu 7. apríla na sociálnej sieti uviedol, že z boja proti koronavírusu „sme spravili na Slovensku fetiš“.Zároveň kritizoval prijaté opatrenie na obmedzený voľný pohyb osôb počas Veľkej noci od 8. do 13. apríla 2020. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vzápätí vo svojom profile na sociálnej sieti na Sulíka reagoval slovami, že neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne, konané vo verejnom záujme a zverejňovať svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné.