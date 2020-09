Krajniakov návrh môže Slovákom znížiť alebo aj úplne zobrať 13. a 14. platy

Príklad zo zahraničia

Konsolidácia verejných financií

Ľuďom klesnú čisté príjmy

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Opätovným zavedením sociálnych odvodov na trináste a štrnáste platy klesne motivácia zamestnávateľov poskytovať túto formu odmien.V zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o sociálnom poistení to ministerstvu práce a sociálnych vecí odkázala Asociácia priemyselných zväzov (APZ) . Zamestnávatelia môžu podľa asociácie trináste a štrnáste platy po tomto kroku nielen znížiť, ale ich aj zrušiť.APZ upozorňuje na to, že to bude mať veľmi negatívny vplyv na čistý zárobok zamestnancov. Poskytovanie zamestnaneckých benefitov je pritom podľa asociácie z pohľadu konkurencieschopnosti jedným zo zásadných faktorov, ktorým je slovenský pracovný trh vnímaný v zahraničí."Zdôrazňujeme neustály nárast priamych a nepriamych mzdových nákladov na Slovensku, a to najmä pre odvádzanie ako daní tak aj odvodov z väčšiny dobrovoľných príspevkov poskytovaných zamestnávateľmi zamestnancom," uviedla APZ.Upozorňuje pritom na zákonné povinnosti zamestnávateľov, ako je preplácanie rekreačných poukazov, povinné stravovanie zamestnancov či odmeňovanie podľa stupňov náročnosti práce, ktoré v iných európskych legislatívach prakticky neexistujú.Asociácia poukazuje na to, že v iných európskych krajinách sú dobrovoľne poskytované zamestnanecké výhody a benefity úplne alebo prevažne oslobodené od daní aj odvodov."V prípade 13. a 14. platu sme už v minulosti razantne poukazovali na potrebu ich úplného oslobodenia, a to až do výšky priemernej mzdy, a podporiť tým celkovo nízky záujem firiem o poskytovanie benefitov svojim zamestnancom," dodáva asociácia.Oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa má od začiatku budúceho roka zrušiť. Predpokladá to návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorú predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) zrušenie výnimiek pri platení sociálnych odvodov, ktoré v minulom volebnom období presadil predseda SNS Andrej Danko , zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.Vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu oslobodeného od sociálnych odvodov totiž podľa ministerstva práce zakladá v aktuálnom období ekonomickej recesie významný výpadok príjmov v rozpočet verejnej správy.Štrnáste platy majú byť oslobodené od sociálnych odvodov poslednýkrát v decembri tohto roka. Novela zákona by mala v budúcom roku zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne o 30 miliónov eur a v roku 2022 o približne 26 miliónov eur.Zrušenie tejto odvodovej výnimky sa negatívne dotkne zhruba 116-tisíc zamestnancov ročne. "Priemerný ročný pokles príjmov dotknutej skupiny osôb sa odhaduje na úrovni 70,2 eura v roku 2021, na úrovni 61,2 eura v roku 2022 a na úrovni 60,8 eura v roku 2023," uvádza ministerstvo.Novela Zákonníka práce zaviedla od mája 2018 čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Trinásty plat bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od roku 2018, od dane z príjmov sa oslobodil vlani a od sociálnych odvodov sa mal oslobodiť až od roku 2021.Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od roku 2018, od dane z príjmov takisto od roku 2018 a od sociálnych odvodov sa oslobodil od minulého roku.Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.