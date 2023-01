Krajniakovo ministerstvo pomáha s vysokými cenami energií, najviac peňazí smeruje do Nitrianskeho kraja

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rezort práce a sociálnych vecí pomohol ešte v decembri minulého roka zariadeniam sociálnych služieb zaplatiť zvýšené faktúry za energie v sume viac ako 17,7 milióna eur. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom sú mestá, obce a vyššie územné celky, smerovalo 11,07 milióna eur a neverejným poskytovateľom 6,7 milióna eur. U verejných poskytovateľov sociálnych služieb je pritom umiestnených 60-tisíc klientov a u neverejných poskytovateľov 29-tisíc klientov.Najvyššiu pomoc pri platbe za zvýšené ceny energií ministerstvo práce a sociálnych vecí vyplatilo do Nitrianskeho kraja. V tomto kraji je totiž podľa Krajniaka najviac zariadení sociálnych služieb. Upozornil na to, že v decembri minulého roka išlo už o druhú vlnu finančnej pomoci.Prvýkrát rezort práce a sociálnych vecí zariadeniam pomohol v júni minulého roka, a to sumou 6,8 milióna eur. Spolu tak ministerstvo zariadeniam sociálnych služieb vyplatilo 25 miliónov eur.