Krajniakovu kaviareň mali odpočúvať, informácie podľa Makóa putovali k Bödörovi a Gašparovi

14.12.2020 - Bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó v prvej polovici novembra vypovedal aj o tom, ako ľudia z vedenia KÚFS nechali do kaviarne súčasného ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) namontovať dve nelegálne odpočúvacie zariadenia. Uviedol to Denník N na svojej internetovej stránke.Informácie z odposluchov mal Ľudovít Makó dodávať oligarchovi Norbertovi Bödörovi a bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi.Cieľom mala byť politická eliminácia Borisa Kollára (Sme rodina) a jeho strany, keďže podľa výpovede Ľudovíta Makóa odoberala značné množstvo voličov strany Smer-SD.Informácie z odposluchov mal Ľudovít Makó dodávať oligarchovi Norbertovi Bödörovi a bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi.Kedy presne odposluchy namontovali, kto to urobil a či išlo o zariadenie KÚFS sa vo výpovedi neuvádza.„Nie je ani jasné, dokedy kaviareň odpočúvali. Každopádne, Kriminálny úrad finančnej správy mal technické vybavenie na tento typ činností,“ uviedol Denník N.V kaviarni sa podľa Ľudovíta Makóa stretávali viacerí politici, napríklad súčasný predseda Národnej rady SR Kollár, exminister a advokát Daniel Lipšic, Milan Krajniak, podnikateľ Boris Ažaltovič, ktorý je dnes štátnym tajomníkom na ministerstve práce, poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina), či Gábor Grendel (OĽaNO).