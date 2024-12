Krajská knižnica v Prešove má nové sídlo za takmer osem miliónov eur, vzniklo prestavbou troch meštianskych domov – FOTO, VIDEO

Storočné čakanie

Komunitné miesto

14.12.2024 (SITA.sk) - Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove má nové sídlo. Vzniklo prestavbou troch meštianskych domov a centralizáciou doterajších pobočiek knižnice na Slovenskej ulici. Stavbu zrealizovala knižnica s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja (PSK) , ktorý do projektu investoval 7,8 milióna eur.Projekt výstavby, ktorý začal v apríli 2022, zahŕňal rekonštrukciu troch historických, pamiatkovo chránených meštianskych domov a priestoru na nádvorí na Slovenskej ulici. Náklady na samotnú rekonštrukciu prevýšili 6,72 milióna eur a zahŕňali množstvo náročných prác, vrátane archeologicko-reštaurátorského výskumu a zachovania pôvodných historických prvkov."Bola to náročná stavba, ktorá si vyžadovala náročnú prípravu. Museli sme sa popasovať aj s archeologickým či reštaurátorským výskumom, kde sme zachraňovali storočný platan, rekonštruovali historické barokové maľby z 18. storočia a objavili nové pivničné priestory," uviedol predseda PSK Milan Majerský Po stavebných prácach nasledovalo vybavenie interiéru, ktoré stálo viac ako 812-tisíc eur. Na prízemí novej knižnice návštevníci nájdu infopult, oddelenie náučnej literatúry a čitáreň. Na prvom poschodí sa nachádza oddelenie beletrie, inojazyčnej literatúry a Centrum regionálnych dokumentov. Na medziposchodí je situovaná kreatívna dielňa SmartLab. V podkroví je umiestnená Detská knižnica Slniečko s 15 tisíckami kníh. Nechýba v nej detský kútik, prednášková miestnosť a kočikáreň."Vstupujeme do jubilejného roku a na budúci rok oslávime storočnicu. Sto rokov toto mesto čakalo, aby malo modernú, veľkú, krásnu knižnicu, ktorá bude slúžiť od tých najmenších až po najstarších, kde sa bude čítať, rozprávať, počúvať a vzdelávať ," poznamenala riaditeľka knižnice Iveta Hurná Vyzdvihla najmä fakt, že knižnica konečne sídli na jednom mieste, v modernom priestore. „Celý komplex je urobený tak, aby slúžil modernému človeku 21. storočia. Veríme, že tu budú ľudia chodiť tráviť svoj voľný čas, lebo je tu pekne a bude tu dobre,“ dodala Hurná s tým, že v nových priestoroch ponúknu aj množstvo podujatí. Pri sťahovaní museli presunúť viac ako 60-tisíc kníh. Pod jednou strechou sa tak spojila centrála knižnice, kedysi situovaná na Levočskej ulici a archív s detským a inojazyčným oddelením z Hlavnej ulice.Podľa Majerského nové sídlo vytvára komunitné miesto spájajúce históriu so súčasnosťou. „Na prvom mieste je tu kultúra a môžu tu prísť všetky vekové kategórie rozšíriť svoje literárne obzory. Samozrejme, toto miesto ponúka omnoho viac - koncerty, workshopy, podujatia, stretnutia, besedy, výstavy, naozaj sa tu je na čo tešiť. Môžem povedať, že toto je jedna, ak nie jediná najmodernejšia knižnica na Slovensku," dodal Majerský.V uplynulom roku knižnica privítala takmer 187-tisíc návštevníkov, zrealizovala 525-tisíc výpožičiek knižničných jednotiek a usporiadala 970 podujatí zameraných na podporu čítania. Počet jej používateľov sa v roku 2023 priblížil k číslu 8 800.