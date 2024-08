Krajská kriminálka objasnila stotisícový podvod, páchatelia použili známu legendu o spáchaní dopravnej nehody

Legenda o spáchaní dopravnej nehody

Podvod spáchaný formou spolupáchateľstva

3.8.2024 (SITA.sk) - Krajská kriminálka objasnila stotisícový podvod. Informovala o tom polícia na svojej sociálnej sieti. Ako bratislavská polícia pripomenula, v apríli minulého roku 69-ročná seniorka odovzdala podvodníkom 100-tisíc eur zabalených do igelitky.Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho vyšetrovania a operatívno-pátracej činnosti sa bratislavskej kriminálke podarilo podvod objasniť. Policajti obvinili 19-ročného N.S., ktorý v podvode figuroval ako osoba preberajúca od seniorky igelitku s peniazmi.Polícia spresnila, že podvod sa zakladal na známej legende o spáchaní dopravnej nehody. Seniorku kontaktovala neznáma žena, ktorá sa vydávala za právničku. Tá seniorke oznámila, že jej dcéra zavinila dopravnú nehodu, pri ktorej vážne zranila chlapca.„Aby jej dcéra nešla do väzby podvodníčka navrhla riešenie. Inštruovala seniorku, aby dala všetky peniaze, ktoré má odložené doma do igelitovej tašky. Pod časovým nátlakom a vyvolávaním stresu seniorka napokon vybrala z trezora 100-tisíc eur. Tie vložila do tašky, ktorú následne prevzal 19-ročný N.S. Až neskoro podvečer seniorka zistila, že sa stala obeťou podvodu," priblížila polícia priebeh podvodu.Polícia informovala, že polícia vzniesla 19-ročnému podvodníkovi obvinenie pre podvod spáchaného formou spolupáchateľstva. Vyšetrovanie tohto prípadu aj naďalej pokračuje.