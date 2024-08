Mladý muž mieril atrapou zbrane do priestoru, kde sa nachádzal aj minister vnútra Šutaj Eštok

3.8.2024 (SITA.sk) - Mladý muž mieril atrapou zbrane do priestoru, kde sa nachádzal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Incident sa stal na jarmoku v Stropkove v piatok približne o 19:00.Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako priblížila, bol to mladý 20-ročný muž.Vzhľadom na to, že muža so zbraňou v ruke vyhodnotili ako potenciálnu hrozbu, príslušník Policajného zboru, ktorý vykonával ochranu ministra, použil donucovacie prostriedky. Hovorkyňa informovala, že bolo začaté trestné stíhanie pre vyhrážanie a na prípade ďalej intenzívne pracujú.