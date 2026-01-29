|
Štvrtok 29.1.2026
Meniny má Gašpar
Denník - Správy
29. januára 2026
Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO
Bratislavská krajská kriminálka po rozsiahlej policajnej akcii obvinila päť osôb zo závažnej drogovej trestnej činnosti, ktorá sa mala odohrávať na viacerých miestach západného Slovenska. Podľa polície ide o ...
29.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská krajská kriminálka po rozsiahlej policajnej akcii obvinila päť osôb zo závažnej drogovej trestnej činnosti, ktorá sa mala odohrávať na viacerých miestach západného Slovenska. Podľa polície ide o organizované konanie, pri ktorom mali obvinení drogy nielen zadovažovať, ale aj ďalej distribuovať ďalším osobám.
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová, obvinenými sú 35-ročný Dušan E., 42-ročný Marek G., 30-ročný Patrik M., 46-ročný Ján V., všetci z Bratislavy, a 40-ročný Tomáš L. z okresu Dunajská Streda. Polícia ich viní z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, ktorého sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva.
Vyšetrovanie podľa doterajších zistení ukázalo, že jeden z obvinených mal zabezpečovať omamné a psychotropné látky a následne ich predávať ostatným členom skupiny. Tí ich potom spoločne alebo samostatne distribuovali ďalším osobám. Drogová činnosť sa mala odohrávať na rôznych miestach v Bratislavskom aj Trnavskom kraji, čo podľa polície svedčí o jej systematickom a dlhodobom charaktere.
Závažnosť prípadu podčiarkujú aj možné tresty. V prípade, že súd obvineným preukáže vinu, niektorým z nich hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na desať až dvadsaťpäť rokov, v krajnom prípade až doživotie. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave už v tejto súvislosti spracoval návrh na väzobné stíhanie všetkých obvinených, o ktorom bude rozhodovať súd.
Polícia prípad naďalej vyšetruje a nevylučuje ďalšie procesné úkony. Podľa jej vyjadrení ide o jeden z vážnejších drogových prípadov, ktoré sa v poslednom období podarilo v regióne odhaliť.
Zdroj: SITA.sk - Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyria sú z Bratislavy
Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová, obvinenými sú 35-ročný Dušan E., 42-ročný Marek G., 30-ročný Patrik M., 46-ročný Ján V., všetci z Bratislavy, a 40-ročný Tomáš L. z okresu Dunajská Streda. Polícia ich viní z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, ktorého sa mali dopustiť formou spolupáchateľstva.
Vyšetrovanie podľa doterajších zistení ukázalo, že jeden z obvinených mal zabezpečovať omamné a psychotropné látky a následne ich predávať ostatným členom skupiny. Tí ich potom spoločne alebo samostatne distribuovali ďalším osobám. Drogová činnosť sa mala odohrávať na rôznych miestach v Bratislavskom aj Trnavskom kraji, čo podľa polície svedčí o jej systematickom a dlhodobom charaktere.
Hrozí im až doživotie
Závažnosť prípadu podčiarkujú aj možné tresty. V prípade, že súd obvineným preukáže vinu, niektorým z nich hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na desať až dvadsaťpäť rokov, v krajnom prípade až doživotie. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave už v tejto súvislosti spracoval návrh na väzobné stíhanie všetkých obvinených, o ktorom bude rozhodovať súd.
Polícia prípad naďalej vyšetruje a nevylučuje ďalšie procesné úkony. Podľa jej vyjadrení ide o jeden z vážnejších drogových prípadov, ktoré sa v poslednom období podarilo v regióne odhaliť.
Zdroj: SITA.sk - Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
