|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gašpar
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. januára 2026
Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu
Slavkovský formát, ktorý spája Slovensko, Česko a Rakúsko, má po jedenástich rokoch fungovania za sebou konkrétne výsledky a podľa slov šéfa slovenskej diplomacie Juraja ...
Zdieľať
29.1.2026 (SITA.sk) - Slavkovský formát, ktorý spája Slovensko, Česko a Rakúsko, má po jedenástich rokoch fungovania za sebou konkrétne výsledky a podľa slov šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára aj jasnú budúcnosť. Pri príležitosti výročia jeho vzniku minister zahraničných vecí zdôraznil, že ide o dôkaz toho, že pragmatická regionálna spolupráca dokáže prinášať občanom citeľné zlepšenia v každodennom živote a zároveň vytvárať priestor na koordinované riešenie spoločných výziev.
Slovensko je v súčasnosti líderskou krajinou Slavkovského formátu, pričom predsedníctvo prevzalo od Česka 1. júla 2025 a bude ho vykonávať do konca júna 2026. Juraj Blanár považuje túto platformu za dôležitý nástroj zahraničnej politiky, keďže umožňuje susedným štátom riešiť otázky, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. „Slavkovský formát je pre Slovensko dôležitým formátom spolupráce. Poskytuje nám priestor na riešenie súčasných výziev, ktorým ako susedné štáty čelíme,“ uviedol minister.
Ťažisko slovenského predsedníctva sa sústreďuje na sedem kľúčových oblastí, medzi ktorými dominujú energetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť, rozvoj dopravnej infraštruktúry, digitálna transformácia či rozvojová spolupráca. Cieľom je podporovať projekty s reálnym dopadom na život obyvateľov, najmä v prihraničných regiónoch, kde sa výhody spolupráce prejavujú najvýraznejšie.
Podľa Blanára tak formát napĺňa svoje poslanie stabilnej a praktickej platformy regionálneho dialógu, postavenej na geografickej blízkosti a historických, hospodárskych aj medziľudských väzbách.
Ako príklad úspešnej spolupráce ministerstvo uvádza modernizáciu železničného spojenia medzi Prahou, Bratislavou a Viedňou, ale aj spoločné projekty v oblasti rozvojovej pomoci. Medzi ne patrí podpora trvalo udržateľného rozvoja chránenej oblasti Aragvi a miestnych komunít v Gruzínsku či environmentálne spracovanie medicínskeho odpadu v Libanone. Aj tieto aktivity podľa diplomacie dokazujú, že Slavkovský formát nie je len politickým fórom, ale aj nástrojom s konkrétnymi výstupmi.
Neformálne zoskupenie troch stredoeurópskych krajín vzniklo podpisom Slavkovskej deklarácie 29. januára 2015 v Slavkove u Brna. Predsedníctvo sa v ňom každoročne strieda na rotačnom princípe, pričom od júla 2026 prevezme vedenie Rakúsko. Dovtedy chce Slovensko využiť svoju pozíciu na posilnenie projektov, ktoré majú praktický význam a dlhodobý prínos pre celý región.
Zdroj: SITA.sk - Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ide o dôležitý formát spolupráce
Slovensko je v súčasnosti líderskou krajinou Slavkovského formátu, pričom predsedníctvo prevzalo od Česka 1. júla 2025 a bude ho vykonávať do konca júna 2026. Juraj Blanár považuje túto platformu za dôležitý nástroj zahraničnej politiky, keďže umožňuje susedným štátom riešiť otázky, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. „Slavkovský formát je pre Slovensko dôležitým formátom spolupráce. Poskytuje nám priestor na riešenie súčasných výziev, ktorým ako susedné štáty čelíme,“ uviedol minister.
Ťažisko slovenského predsedníctva sa sústreďuje na sedem kľúčových oblastí, medzi ktorými dominujú energetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť, rozvoj dopravnej infraštruktúry, digitálna transformácia či rozvojová spolupráca. Cieľom je podporovať projekty s reálnym dopadom na život obyvateľov, najmä v prihraničných regiónoch, kde sa výhody spolupráce prejavujú najvýraznejšie.
Podľa Blanára tak formát napĺňa svoje poslanie stabilnej a praktickej platformy regionálneho dialógu, postavenej na geografickej blízkosti a historických, hospodárskych aj medziľudských väzbách.
Spoločné projekty
Ako príklad úspešnej spolupráce ministerstvo uvádza modernizáciu železničného spojenia medzi Prahou, Bratislavou a Viedňou, ale aj spoločné projekty v oblasti rozvojovej pomoci. Medzi ne patrí podpora trvalo udržateľného rozvoja chránenej oblasti Aragvi a miestnych komunít v Gruzínsku či environmentálne spracovanie medicínskeho odpadu v Libanone. Aj tieto aktivity podľa diplomacie dokazujú, že Slavkovský formát nie je len politickým fórom, ale aj nástrojom s konkrétnymi výstupmi.
Neformálne zoskupenie troch stredoeurópskych krajín vzniklo podpisom Slavkovskej deklarácie 29. januára 2015 v Slavkove u Brna. Predsedníctvo sa v ňom každoročne strieda na rotačnom princípe, pričom od júla 2026 prevezme vedenie Rakúsko. Dovtedy chce Slovensko využiť svoju pozíciu na posilnenie projektov, ktoré majú praktický význam a dlhodobý prínos pre celý región.
Zdroj: SITA.sk - Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prvý kamión s generátormi vyrazí z Trenčína, Slováci pre Ukrajinu vyzbierali vyše 700-tisíc eur – VIDEO, FOTO
Prvý kamión s generátormi vyrazí z Trenčína, Slováci pre Ukrajinu vyzbierali vyše 700-tisíc eur – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO
Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO