Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gašpar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Slavkovský formát

Slavkovský formát, ktorý spája Slovensko, Česko a Rakúsko, má po jedenástich rokoch fungovania za sebou konkrétne výsledky a podľa slov šéfa slovenskej diplomacie Juraja ...



Zdieľať
68bed0c92dd73505599678 676x451 29.1.2026 (SITA.sk) - Slavkovský formát, ktorý spája Slovensko, Česko a Rakúsko, má po jedenástich rokoch fungovania za sebou konkrétne výsledky a podľa slov šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára aj jasnú budúcnosť. Pri príležitosti výročia jeho vzniku minister zahraničných vecí zdôraznil, že ide o dôkaz toho, že pragmatická regionálna spolupráca dokáže prinášať občanom citeľné zlepšenia v každodennom živote a zároveň vytvárať priestor na koordinované riešenie spoločných výziev.

Ide o dôležitý formát spolupráce


Slovensko je v súčasnosti líderskou krajinou Slavkovského formátu, pričom predsedníctvo prevzalo od Česka 1. júla 2025 a bude ho vykonávať do konca júna 2026. Juraj Blanár považuje túto platformu za dôležitý nástroj zahraničnej politiky, keďže umožňuje susedným štátom riešiť otázky, ktoré presahujú hranice jednotlivých krajín. „Slavkovský formát je pre Slovensko dôležitým formátom spolupráce. Poskytuje nám priestor na riešenie súčasných výziev, ktorým ako susedné štáty čelíme,“ uviedol minister.

Ťažisko slovenského predsedníctva sa sústreďuje na sedem kľúčových oblastí, medzi ktorými dominujú energetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť, rozvoj dopravnej infraštruktúry, digitálna transformácia či rozvojová spolupráca. Cieľom je podporovať projekty s reálnym dopadom na život obyvateľov, najmä v prihraničných regiónoch, kde sa výhody spolupráce prejavujú najvýraznejšie.

Podľa Blanára tak formát napĺňa svoje poslanie stabilnej a praktickej platformy regionálneho dialógu, postavenej na geografickej blízkosti a historických, hospodárskych aj medziľudských väzbách.

Spoločné projekty


Ako príklad úspešnej spolupráce ministerstvo uvádza modernizáciu železničného spojenia medzi Prahou, Bratislavou a Viedňou, ale aj spoločné projekty v oblasti rozvojovej pomoci. Medzi ne patrí podpora trvalo udržateľného rozvoja chránenej oblasti Aragvi a miestnych komunít v Gruzínsku či environmentálne spracovanie medicínskeho odpadu v Libanone. Aj tieto aktivity podľa diplomacie dokazujú, že Slavkovský formát nie je len politickým fórom, ale aj nástrojom s konkrétnymi výstupmi.

Neformálne zoskupenie troch stredoeurópskych krajín vzniklo podpisom Slavkovskej deklarácie 29. januára 2015 v Slavkove u Brna. Predsedníctvo sa v ňom každoročne strieda na rotačnom princípe, pričom od júla 2026 prevezme vedenie Rakúsko. Dovtedy chce Slovensko využiť svoju pozíciu na posilnenie projektov, ktoré majú praktický význam a dlhodobý prínos pre celý región.


Zdroj: SITA.sk - Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Slavkovský formát
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prvý kamión s generátormi vyrazí z Trenčína, Slováci pre Ukrajinu vyzbierali vyše 700-tisíc eur – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Krajská kriminálka odhalila drogovú sieť na západe Slovenska, piatim obvineným hrozí až doživotie – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 