Krajská prokuratúra odmietla trestné oznámenie strany Demokrati o nezákonnom použití paragrafu 363 (video)

15.7.2024 (SITA.sk) - Krajská prokuratúra v Trenčíne odmietla trestné oznámenie mimoparlamentnej strany Demokrati , ktoré sa týkalo údajného nezákonného použitia paragrafu 363 Trestného poriadku pri zastavení trestného stíhania týkajúceho sa činnosti tímu policajnej inšpekcie známeho ako Oblúk.Ako pripomenul bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga , aktivity tímu Oblúk vyšetrovala Národná kriminálna agentúra pre podozrenie, že členovia tímu chcú zmariť vyšetrovanie mediálne známych káuz. Generálna prokuratúra na zastavenie stíhania využila paragraf 363 napriek tomu, že vo veci ešte nebol nikto obvinený.„Jednoducho, pani krajská prokurátorka v Trenčíne povedala, že odmieta naše trestné oznámenie. Že ona nevidí nič trestné v tom, že generálny prokurátor a jeho námestník rozhodli o 363jke bez toho, aby bol niekto obvinený a bez toho, aby dostali akýkoľvek podnet," povedal Šeliga s tým, že podľa krajskej prokuratúry bolo všetko v súlade so zákonom.Poukázal však na rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého rozhodnutie podľa paragrafu 363 ohľadom tímu Oblúk nie je v súlade so zákonom, pretože na to generálny prokurátor Maroš Žilinka nemal právo. Krajská prokurátorka podľa Šeligu však tvrdí, že paragraf bol takýmto spôsobom využitý aj v iných prípadoch.„Je pravda, že sa rozhodli 363jky. Ale pani krajská prokurátorka zavádza v tom, že to neboli 363jky, ktoré znamenali, že sa zastavuje celé trestné stíhanie vo veci," vysvetlil Šeliga. Doplnil, že spomenuté rozhodnutia sa týkali napríklad znalcov, uloženia poriadkovej pokuty alebo vecnej príslušnosti.