Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla obnovu konania v prípade minuloročného únosu študentky Sone

Obvinený zo znásilnenia

Soňu našli pred nemocnicou

23.7.2024 (SITA.sk) - Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava v utorok podala na Mestskom súde Bratislava I návrh na povolenie obnovy konania v neprospech obvineného Iva P., ktorý bol stíhaný v kauze minuloročného únosu študentky Sone.Ako na sociálnej sieti ďalej informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka , dotyčný sa momentálne nachádza vo výkone ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou.Ešte koncom apríla totiž bolo voči nemu zastavené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin znásilnenia vo viacčinnom súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody z dôvodu nepríčetnosti v čase spáchania činu.„Toto rozhodnutie sa opieralo o jednoznačné závery znaleckého skúmania duševného stavu obvineného, s konštatovaním duševnej choroby v najvlastnejšom slova zmysle v čase spáchania činov a odporúčaním ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. To aj samosudkyňa Mestského súdu Bratislava I na návrh prokurátorky obvinenému uložila," pripomenul Žilinka.Dôvodom podania návrhu na povolenie obnovy konania je podľa generálneho prokurátora skutočnosť, že po zastavení trestného stíhania vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného, ako okolnosti vylučujúce jeho trestnú zodpovednosť, prokurátorovi skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k záveru, že dôvody na zastavenie trestného stíhania voči Ivovi P. neexistovali.„Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava zároveň podala na Mestskom súde Bratislava I aj návrh na vzatie do väzby obvineného," doplnil generálny prokurátor s tým, že dôvodom návrhu je obava z pokračovania v trestnej činnosti.Študentka Soňa zmizla 10. septembra minulého roku na ceste z autobusovej zastávky domov. Našli ju po 26 hodinách pred nemocnicou v bratislavskej Petržalke, pričom mala na tele odreniny, reznú ranu a sedem viditeľných vpichov.Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára Iva P., ktorý mal pri sebe injekcie s rôznymi látkami vrátane ketamínu. Jej DNA navyše objavili na kľučke na sťahovanie okien v jeho aute, na plachte v byte zdravotníka aj vo vani.