Stúpol podiel obyvateľov Ukrajiny, ktorí by boli ochotní vymeniť časť územia za mier

23.7.2024 (SITA.sk) - Podiel Ukrajincov ochotných na územné ústupky výmenou za čo najrýchlejšie dosiahnutie mieru pri zachovaní nezávislosti sa v máji tohto roka zvýšil na 32 percent.V závere minulého roka bolo ochotných na územné ústupky 19 percent obyvateľov Ukrajiny a do februára tohto roka ich podiel vzrástol na 26 percent.Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie (KIIS) od 16. do 22. mája.Väčšina obyvateľov Ukrajiny, a to 55 percent, je však stále proti akýmkoľvek teritoriálnym ústupkom.