Krajské múzeum v Prešove ponúkne návštevníkom nočnú prehliadku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Prešov 27. augusta (TASR) - Krajské múzeum v Prešove predstaví svoje sídlo netradičným spôsobom. Piatková (30.8.) nočná prehliadka Rákociho paláca, ktorý je sídlom múzea, bude obohatená o vstup do pivníc, ktoré nie sú súčasťou bežnej prehliadky, a v ktorých mala šľachta uskladnené kvalitné tokajské vína. Vyvrcholením podujatia bude prechod cez tajné renesančné schodisko, ktoré v dejinách múzea nikdy nebolo sprístupnené verejnosti. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.Rákociho palác patrí podľa historika Jozefa Kušníra k najvýznamnejším renesančným stavbám na východnom Slovensku. Medzi jeho najhodnotnejšie architektonické prvky patrí aj atika paláca s bohatou sgrafitovou výzdobou." prezradil Kušnír.Ako ďalej uviedol, Rákociho palác je opradený rôznymi tajuplnými povesťami a tradíciami, ktoré ukrýva už viac než štyri storočia. Podľa jednej z nich vedie z paláca do krypty Konkatedrály sv. Mikuláša uprostred mesta tajná chodba, ďalšia spomína tajný tunel až na Šarišský hrad.vysvetlil Kušnír.Vyvrcholením prehliadky a najväčším lákadlom bude podľa neho prechod cez tajné renesančné schodisko, ktoré v doterajších dejinách múzea nikdy nebolo sprístupnené verejnosti. Točité schodisko slúžilo najmä pre služobníctvo, no v čase povstaní či iného ohrozenia umožňovalo nepozorovaný útek ako únikový východ.dodal Kušnír.V rámci nočnej prehliadky sú plánované dva vstupy, prvý o 20.00 h a druhý o 21.00 h.