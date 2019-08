Poukážka pre dôchodcov na energiu je podľa kritikov urážajúca

Gergely Gulyás, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 27. augusta (TASR) - Poukážka v hodnote 9000 forintov (27,5 eura) pre maďarských dôchodcov, určená na úhradu účtov za elektrinu či plyn, je podľa dôchodcovskej sekcie maďarskej odborovej federácie. Podľa spravodajského servera mfor.hu to v utorok uviedol vo vyhlásení predseda sekcie László Juhász.Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás minulý piatok (23.8.) oznámil, že poukážky dostanú dôchodcovia do konca septembra.napísal Juhász.Podľa slov predsedu dôchodcovia presne vedia, aký je zámer kabinetu. Navyše je tento krok veľmi nespravodlivý, pretože peniaze dostanú aj tí, ktorým poukážka poslúži na uhradenie denného výdavku na vyhrievanie vody bazéna na ich dvore, pričom mnohí žijú v neskutočnej chudobe.Gulyás v reakcii na otázku mfor.hu uviedol, že suma 9000 forintov bola určená na základe možností, ktoré rozpočet ponúka.Internetové vydanie ľavicového denníka Népszava minulý piatok poznamenalo, že minister poprel, že by poukážky súviseli s komunálnymi voľbami, ktoré sa majú konať 13. októbra. Zdôraznil, že vláda bude vyplácať dôchodcom aj prémie.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)