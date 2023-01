Krajské súdy by mali byť pred spustením súdnej mapy personálne zabezpečené, justičnej kríze sa podľa Karasa vyhneme

Témou boli aj investície do budov

Ochrana práv

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Krajské správne súdy budú personálne zabezpečené, čo je dobrá správa pre spustenie súdnej mapy. Uviedlo to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na svojej sociálnej sieti. Šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas mal v pondelok stretnutie s predsedami krajských súdov a riešili otázky týkajúce sa pripravenosti súdnej mapy z personálneho aj technického hľadiska.Ako uviedlo MS SR, témou stretnutia boli aj investície do budov, suma presiahne 180 miliónov eur.„Budovy a technické zázemie sú dôležité, no najpodstatnejšie je, aby boli súdy pripravené hlavne po personálnej stránke. Z pondelkového stretnutia s predsedami súdov je zrejmé, že aj v tejto otázke sme už na správnej ceste, a teda justičnej kríze by sme sa mali vyhnúť. Záujem o prácu na nových súdoch sa oživil," uviedol Karas a dodal, že pre fungovanie budúcich súdov je podstatné, aby sa stihol celý proces aj na úrovni Súdnej rady SR, ktorá rozhoduje o preložení sudcov.„Verím, že tieto procesy budú dobre napredovať a od 1. júna budú aj nové súdy riadne plniť svoje úlohy v oblasti ochrany práv," uzavrel Karas.