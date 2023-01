Na Slovensku sa hlási k Židovskej náboženskej obci len 2000 ľudí, najviac ich je na západe

Ako to bolo v minulosti?

Najmenej je ich v Trenčianskom kraji

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. januára. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na 42. plenárnom zasadaní. Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov ale nacistická perzekúcia postihla aj ďalšie etnické, náboženské a politické skupiny. Dátum určilo Valné zhromaždenie OSN na 27. januára, pretože v tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu , ktorý pripadá na 27. januára, si svet pripomína milióny zavraždených počas druhej svetovej vojny Holokaust sa na Slovensku podľa Ústavu pamäti národa najvýraznejšie prejavil na židovskej populácii, išlo celkovo o približne 70-tisíc židovských obetí.Ako v tlačovej správe informuje hovorkyňa štatistického úradu pre Sčítanie osôb, domov a bytov (SODB 2021) Jasmína Stauder , údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimiláciou.Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu a predstavovali 5,7 percenta obyvateľstva. Početnosť obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu sa do roku 1930 pohybovala medzi 135-tisíc až 141-tisíc.V období 1880 až 1930 podiel židovského náboženského vyznania pozvoľna klesal z 5,7 percenta v roku 1880 na 4,1 percenta v roku 1930. Výrazný pokles v počte bol zaznamenaný pri sčítaní obyvateľov v roku 1950, ktorý uvádza 7 476 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu (0,2 percenta).V sčítaniach 1961 – 1980 sa náboženské vyznanie nezisťovalo. V roku 1991 židovské náboženské vyznanie deklarovalo 912 obyvateľov.Údaje z posledného sčítania v roku 2021 ukazujú, že v súčasnosti žije na Slovensku 2 007 obyvateľov, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci, čo predstavuje 0,04 percenta všetkých obyvateľov.Z regionálneho hľadiska žilo k 1. januáru 2021 najviac obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Bratislavskom kraji (839), najmenej v Trenčianskom kraji (95). Podľa údajov SODB 2021 žije na Slovensku 596 obyvateľov so židovskou národnosťou.Najviac obyvateľov so židovskou národnosťou sa sústreďuje na západnom Slovensku, a to konkrétne v Bratislavskom kraji (195), najmenej v Trenčianskom kraji (42).