|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. januára 2026
Krajský prokurátor podal obžalobu v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v utorok na Špecializovanom trestnom súde podal ...
Zdieľať
27.1.2026 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v utorok na Špecializovanom trestnom súde podal obžalobu vo veci minuloročného vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obžalobu na obvineného S. S. podal pre obzvlášť závažný zločin, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Spis pripojený k obžalobe (100 strán) pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov," napísal. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých dokazovaní, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
Obvinený Samuel S. vstúpil 16. januára 2025 do budovy gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, keďže mal mať komisionálne skúšky. Podľa medializovaných informácií si myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy Mária ide pre problémové správanie zo školy vyhodiť. Práve toto má byť podľa polície motív jej vraždy. Študent k Márii pristúpil a niekoľkými ranami ju dobodal. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Mladík preto čelí obvineniu z úkladnej vraždy.
Zdroj: SITA.sk - Krajský prokurátor podal obžalobu v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.
„Spis pripojený k obžalobe (100 strán) pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov," napísal. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých dokazovaní, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
Obvinený Samuel S. vstúpil 16. januára 2025 do budovy gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, keďže mal mať komisionálne skúšky. Podľa medializovaných informácií si myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy Mária ide pre problémové správanie zo školy vyhodiť. Práve toto má byť podľa polície motív jej vraždy. Študent k Márii pristúpil a niekoľkými ranami ju dobodal. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Mladík preto čelí obvineniu z úkladnej vraždy.
Zdroj: SITA.sk - Krajský prokurátor podal obžalobu v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SaS varuje: novela rokovacieho poriadku je len prvý krok, na rade má byť regulácia médií
SaS varuje: novela rokovacieho poriadku je len prvý krok, na rade má byť regulácia médií
<< predchádzajúci článok
KDH posilňuje poslanecký klub, novou ekonomickou posilou je bývalý poslanec Hnutia Slovensko
KDH posilňuje poslanecký klub, novou ekonomickou posilou je bývalý poslanec Hnutia Slovensko