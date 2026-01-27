Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

Krajský prokurátor podal obžalobu v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi


Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v utorok na Špecializovanom trestnom súde podal ...



6791fccb8bf3d518418177 676x451 27.1.2026 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v utorok na Špecializovanom trestnom súde podal obžalobu vo veci minuloročného vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Obžalobu na obvineného S. S. podal pre obzvlášť závažný zločin, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.


„Spis pripojený k obžalobe (100 strán) pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3 830 strán a početných vecných dôkazov," napísal. Doplnil, že v spise je aj 16 znaleckých dokazovaní, a to z oblastí toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.


Obvinený Samuel S. vstúpil 16. januára 2025 do budovy gymnázia v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok v čiernom oblečení a v batohu mal prichystaný čierny taktický nôž. Jeho kroky smerovali do riaditeľne, keďže mal mať komisionálne skúšky. Podľa medializovaných informácií si myslel, že ho zástupkyňa riaditeľa školy Mária ide pre problémové správanie zo školy vyhodiť. Práve toto má byť podľa polície motív jej vraždy. Študent k Márii pristúpil a niekoľkými ranami ju dobodal. Následne zavraždil aj 18-ročnú študentku Alenu. Mladík preto čelí obvineniu z úkladnej vraždy.




Zdroj: SITA.sk - Krajský prokurátor podal obžalobu v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi © SITA Všetky práva vyhradené.

