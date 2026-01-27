Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

SaS varuje: novela rokovacieho poriadku je len prvý krok, na rade má byť regulácia médií


Tagy: etický kódex Novela rokovacieho poriadku

Novela rokovacieho poriadku je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) len prvým krokom. Na rade sú podľa liberálov médiá. SaS kritizuje, že zmenami v rokovacom ...



Zdieľať
674998738af5d086103522 676x451 27.1.2026 (SITA.sk) - Novela rokovacieho poriadku je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) len prvým krokom. Na rade sú podľa liberálov médiá. SaS kritizuje, že zmenami v rokovacom poriadku dôjde k výraznému obmedzovaniu parlamentnej diskusie a umlčiavaniu opozície.

Regulácia otázok novinárov


Vláda si podľa SaS pripravuje pôdu na ovládnutie verejného priestoru. Strana upozornila, že podľa ich informácií má byť etický kódex a novela rokovacieho poriadku len prvým krokom, pričom v ďalšej fáze sa má pripravovať aj etický kódex pre médiá a regulácia otázok novinárov.

Vláda sa podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga úplne odtrhla od reality. Upozornil, že prioritou vlády je umlčanie opozície, správanie poslancov a ich oblečenie, namiesto toho, aby riešila ceny potravín, životnú úroveň a kolabujúcu ekonomiku.

Vláda sa bojí diskusie


„Prekáža im, keď hovoríme o korupcii, zlodejoch a mafii. Tak budeme hovoriť faktami. Faktom je, že podpredseda národnej rady je obžalovaný. To nie je názor, to je realita,“ vyhlásil Gröhling. Upozornil, že zmeny rokovacieho poriadku dramaticky obmedzia diskusiu v parlamente.

„Pre SaS budú tri hodiny na jeden zákon – a to kompletne, na všetko. Budeme nútení v tom čase pomenovať všetky riziká, kauzy a dôsledky. Je to nepredstaviteľné a jasne to ukazuje, že vláda sa bojí diskusie. O to viac budeme musieť byť v uliciach a medzi ľuďmi,“ dodal Gröhling. Predseda strany súčasne upozornil, že samotná vládna koalícia hovorí o kroku jeden a kroku dva.

Etický kódex pre médiá


„Podľa našich informácií sa už pripravuje aj etický kódex pre médiá – teda snaha určovať, kto sa môže pýtať, aké otázky sú dovolené a kto ich smie klásť. Toto je nebezpečný smer. Pýtajte sa poslancov Smeru, čo to má znamenať,“ povedal Gröhling. SaS sa tak domnieva, že sa Slovensku musí pripraviť na to, že vláda bude v nasledujúcich mesiacoch cielenie obmedzovať slobodu informácií.

„Ich cieľ je jasný – odstrihnúť Slovensko od informácií, umlčať opozíciu aj médiá a zakryť skutočný stav krajiny. My sa tomu nebudeme prizerať,“ uzavrel líder SaS.


Zdroj: SITA.sk - SaS varuje: novela rokovacieho poriadku je len prvý krok, na rade má byť regulácia médií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: etický kódex Novela rokovacieho poriadku
