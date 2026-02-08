|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009
Tagy: Súdy
Starý prípad vraždy bývalého policajta Vladimíra Krišku v roku 2009 môže byť čoskoro právoplatne uzavretý. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní odvolacieho Krajského súdu ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Starý prípad vraždy bývalého policajta Vladimíra Krišku v roku 2009 môže byť čoskoro právoplatne uzavretý. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, vo štvrtok 12. februára vo veci vytýčil verejné zasadnutie. Mestský súd Bratislava I naposledy v júni 2025 uložil obžalovanému Matejovi H. trest 12 rokov väzenia. Obhajoba vtedy avizovala podanie odvolania. Išlo v tomto prípade už o tretí prvostupňový verdikt.
Bývalý Okresný súd Bratislava I v tomto prípade v októbri 2016 v rámci druhého rozsudku uložil obžalovanému Matejovi H. trest 15 rokov väzenia v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Krajský súd v Bratislave však rozsudok zrušil a prikázal prvostupňovému súdu opätovne konať. Mal napríklad vypočuť príslušníkov polície, ktorí participovali na vyšetrovaní skutku.
Prvý verdikt v prípade vraždy expolicajta z Vianoc 2009 pritom vtedajší Okresný súd Bratislava I vyniesol už v roku 2013. Bratislavský krajský súd ho však v auguste 2014 zrušil a nariadil súdu vykonať ďalšie dôkazy. Konkrétne mal prvostupňový súd opätovne vypočuť niektorých svedkov a preveriť isté skutočnosti o mieste činu. Súd sa mal napríklad zaoberať aj tým, prečo mal poškodený expolicajt pri sebe veľký obnos peňazí.
Incident sa stal na toalete v jednom z podnikov v bratislavskej Vrakuni v noci z 25. na 26. decembra 2009. Bezpečnostná kamera v podniku zaznamenala pád expolicajta na zem, ale samotný konflikt s útočníkom tam nevidno. Na záberoch je však zachytený príchod trojice ľudí na WC – medzi nimi aj Mateja H. Okrem neho tam bola jeho údajná priateľka a muž, s ktorým bol v tú noc v podniku.
Trojica opustila toalety a krátko nato tam padol k zemi dvakrát bodnutý expolicajt. Obžalovaný Matej H. po odchode z toalety odišiel z podniku. Potom bol 11 mesiacov v zahraničí, na Slovensku po ňom vyhlásili pátranie. Prihlásil sa až v novembri 2010, súd ho však do väzby nevzal.
Zavraždený Vladimír Kriška žil niekoľko rokov v Austrálii a na Vianoce v roku 2009 prišiel spolu s partnerkou na Slovensko ukázať dcéru starým rodičom. Na Slovensku v minulosti pracoval ako kukláč, neskôr bol ochrankárom ústavných činiteľov.
Zdroj: SITA.sk - Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009 © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajský súd rozsudok zrušil
Bývalý Okresný súd Bratislava I v tomto prípade v októbri 2016 v rámci druhého rozsudku uložil obžalovanému Matejovi H. trest 15 rokov väzenia v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Krajský súd v Bratislave však rozsudok zrušil a prikázal prvostupňovému súdu opätovne konať. Mal napríklad vypočuť príslušníkov polície, ktorí participovali na vyšetrovaní skutku.
Prvý verdikt v prípade vraždy expolicajta z Vianoc 2009 pritom vtedajší Okresný súd Bratislava I vyniesol už v roku 2013. Bratislavský krajský súd ho však v auguste 2014 zrušil a nariadil súdu vykonať ďalšie dôkazy. Konkrétne mal prvostupňový súd opätovne vypočuť niektorých svedkov a preveriť isté skutočnosti o mieste činu. Súd sa mal napríklad zaoberať aj tým, prečo mal poškodený expolicajt pri sebe veľký obnos peňazí.
Súd ho do väzby nevzal
Incident sa stal na toalete v jednom z podnikov v bratislavskej Vrakuni v noci z 25. na 26. decembra 2009. Bezpečnostná kamera v podniku zaznamenala pád expolicajta na zem, ale samotný konflikt s útočníkom tam nevidno. Na záberoch je však zachytený príchod trojice ľudí na WC – medzi nimi aj Mateja H. Okrem neho tam bola jeho údajná priateľka a muž, s ktorým bol v tú noc v podniku.
Trojica opustila toalety a krátko nato tam padol k zemi dvakrát bodnutý expolicajt. Obžalovaný Matej H. po odchode z toalety odišiel z podniku. Potom bol 11 mesiacov v zahraničí, na Slovensku po ňom vyhlásili pátranie. Prihlásil sa až v novembri 2010, súd ho však do väzby nevzal.
Zavraždený Vladimír Kriška žil niekoľko rokov v Austrálii a na Vianoce v roku 2009 prišiel spolu s partnerkou na Slovensko ukázať dcéru starým rodičom. Na Slovensku v minulosti pracoval ako kukláč, neskôr bol ochrankárom ústavných činiteľov.
Zdroj: SITA.sk - Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Držiteľku Nobelovej ceny za mier odsúdili na šesť rokov väzenia, svoje deti nevidela už desaťročie
Držiteľku Nobelovej ceny za mier odsúdili na šesť rokov väzenia, svoje deti nevidela už desaťročie
<< predchádzajúci článok
Raši odmieta, že by Hlas mohol splynúť so Smerom. Zmena predsedu strany mu ani nenapadla
Raši odmieta, že by Hlas mohol splynúť so Smerom. Zmena predsedu strany mu ani nenapadla