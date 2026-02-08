Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. februára 2026

Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009


Tagy: Súdy

Starý prípad vraždy bývalého policajta Vladimíra Krišku v roku 2009 môže byť čoskoro právoplatne uzavretý. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní odvolacieho Krajského súdu ...



Zdieľať
gettyimages 1403076965 scaled e1693222116181 676x459 8.2.2026 (SITA.sk) - Starý prípad vraždy bývalého policajta Vladimíra Krišku v roku 2009 môže byť čoskoro právoplatne uzavretý. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, vo štvrtok 12. februára vo veci vytýčil verejné zasadnutie. Mestský súd Bratislava I naposledy v júni 2025 uložil obžalovanému Matejovi H. trest 12 rokov väzenia. Obhajoba vtedy avizovala podanie odvolania. Išlo v tomto prípade už o tretí prvostupňový verdikt.

Krajský súd rozsudok zrušil


Bývalý Okresný súd Bratislava I v tomto prípade v októbri 2016 v rámci druhého rozsudku uložil obžalovanému Matejovi H. trest 15 rokov väzenia v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia. Krajský súd v Bratislave však rozsudok zrušil a prikázal prvostupňovému súdu opätovne konať. Mal napríklad vypočuť príslušníkov polície, ktorí participovali na vyšetrovaní skutku.

Prvý verdikt v prípade vraždy expolicajta z Vianoc 2009 pritom vtedajší Okresný súd Bratislava I vyniesol už v roku 2013. Bratislavský krajský súd ho však v auguste 2014 zrušil a nariadil súdu vykonať ďalšie dôkazy. Konkrétne mal prvostupňový súd opätovne vypočuť niektorých svedkov a preveriť isté skutočnosti o mieste činu. Súd sa mal napríklad zaoberať aj tým, prečo mal poškodený expolicajt pri sebe veľký obnos peňazí.

Súd ho do väzby nevzal


Incident sa stal na toalete v jednom z podnikov v bratislavskej Vrakuni v noci z 25. na 26. decembra 2009. Bezpečnostná kamera v podniku zaznamenala pád expolicajta na zem, ale samotný konflikt s útočníkom tam nevidno. Na záberoch je však zachytený príchod trojice ľudí na WC – medzi nimi aj Mateja H. Okrem neho tam bola jeho údajná priateľka a muž, s ktorým bol v tú noc v podniku.

Trojica opustila toalety a krátko nato tam padol k zemi dvakrát bodnutý expolicajt. Obžalovaný Matej H. po odchode z toalety odišiel z podniku. Potom bol 11 mesiacov v zahraničí, na Slovensku po ňom vyhlásili pátranie. Prihlásil sa až v novembri 2010, súd ho však do väzby nevzal.

Zavraždený Vladimír Kriška žil niekoľko rokov v Austrálii a na Vianoce v roku 2009 prišiel spolu s partnerkou na Slovensko ukázať dcéru starým rodičom. Na Slovensku v minulosti pracoval ako kukláč, neskôr bol ochrankárom ústavných činiteľov.


Zdroj: SITA.sk - Krajský súd Bratislava vytýčil zasadnutie k starému prípadu vraždy expolicajta z roku 2009 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Držiteľku Nobelovej ceny za mier odsúdili na šesť rokov väzenia, svoje deti nevidela už desaťročie
<< predchádzajúci článok
Raši odmieta, že by Hlas mohol splynúť so Smerom. Zmena predsedu strany mu ani nenapadla

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 