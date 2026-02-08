Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. februára 2026

Raši odmieta, že by Hlas mohol splynúť so Smerom. Zmena predsedu strany mu ani nenapadla


Richard Raši zo strany Hlas-SD odmieta, že by strana mohla splynúť zo stranou Smer-SD. Uviedol to v ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 11 13 161720 676x414 8.2.2026 (SITA.sk) - Richard Raši zo strany Hlas-SD odmieta, že by strana mohla splynúť zo stranou Smer-SD. Uviedol to v relácii O 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu, reagoval tak na otázky týkajúce sa klesajúcich preferencií jeho domovskej strany. V súvislosti s možnosťou zmeny vedenia strany Raši uviedol, že na prelome rokov strana vyjadrila podporu jej súčasnému predsedovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. „Doteraz mi to nenapadlo,“ vyjadril sa Raši k tomu, či by chcel byť predsedom Hlasu.


Rašiho diskusný oponent a predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský poukázal na podobnosť ich vyjadrení predstaviteľov s vyjadreniami predstaviteľov Smeru. Predsedom KDH podľa jeho slov ostane, kým mu nevyprší mandát. Majerský, ktorý je aj predsedom Prešovského samosprávneho kraja, už naznačil ambíciu tento post obhajovať.


Zdroj: SITA.sk - Raši odmieta, že by Hlas mohol splynúť so Smerom. Zmena predsedu strany mu ani nenapadla © SITA Všetky práva vyhradené.

Šimkovičová absolvovala pracovnú návštevu Maďarska, s Machalom sa zúčastnili na otvorení osláv – FOTO

