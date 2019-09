Krajský súd bude rozhodovať o zhromaždení kotlebovcov v Trenčíne

Primátor Trenčína Richard Rybníček (na archívnej snímke). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 25. septembra (TASR) – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) napadla na súde rozhodnutie trenčianskej samosprávy o zakázaní verejného zhromaždenia, ktoré kotlebovci chceli robiť na Mierovom námestí v Trenčíne 17. októbra. O žalobe bude rozhodovať vo štvrtok (26. 9.) Krajský súd v Trenčíne.Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, ĽSNS podala žalobu na krajský súd, ktorý o nej musí v zmysle zákona rozhodnúť do troch dní od jej doručenia. Pojednávanie na Krajskom súde v Trenčíne bude vo štvrtok o 10.00 h.Primátor Trenčína Richard Rybníček podľa vlastných slov na pojednávanie pôjde osobne a chce tam povedať svoj názor na to, prečo nemá byť zhromaždenie v meste, z ktorého vyviezli 1650 Židov a 1305 sa nevrátilo.zdôraznil Rybníček.Mesto Trenčín zakázalo ĽSNS verejné zhromaždenie, ktoré chcela strana urobiť 17. októbra na Mierovom námestí v Trenčíne. Účelom zhromaždenia bolo podľa nej „predstavenie skutočnej pravdy o činnosti politickej strany ĽSNS.“Podľa mesta je účel zhromaždenia v rozpore so zákonom o zhromažďovacom práve.uviedlo mesto v rozhodnutí podpísanom primátorom Trenčína Richardom Rybníčkom.