Mladí ľudia sa môžu hlásiť do siedmeho ročníka Teach for Slovakia

Na archívnej snímke účastníci vzdelávacieho programu Teach for Slovakia. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. septembra (TASR) - Mladí ľudia majú od stredy možnosť zapojiť sa do siedmeho ročníka programu Teach for Slovakia, ktorý kombinuje osobnostný a profesionálny rozvoj, zmysluplnú prácu a možnosť zlepšovať spoločnosť. TASR o tom informovala Veronika Pavlíková Klindová z Teach for Slovakia.priblížil výkonný riaditeľ Teach for Slovakia Ivan Pružinec.Zapojením sa do programu získa účastník prácu na plný úväzok s finančnou kompenzáciou vo výške nástupného platu absolventov vysokých škôl, 240 hodín školení, 90 hodín mentoringu a 360 dní praxe. Organizácia ponúka aj odborné stáže v známych firmách a prezentuje sa komunitou 80 účastníkov a 200 podporovateľov. Prihlásiť sa dá prostredníctvom internetovej stránky programu.Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodného programu Teach for All. Funguje v 46 krajinách na šiestich kontinentoch sveta. Prepája desaťtisíce ľudí z verejného a súkromného sektora, ktorým záleží na vzdelávaní. Účastníci sa na dva roky stávajú učiteľmi a inšpirovaní skúsenosťami z tried ďalej pracujú na vízii, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.