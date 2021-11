Krajský súd v Bratislave odmieta svoje zrušenie, trvá aj na ponechaní správnej agendy

Súd je otvorený spolupráci

Odčlenenie správneho od všeobecného súdnictva

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Krajský súd v Bratislave (KS BA) namieta plán na jeho zrušenie ako odvolacieho súdu a trvá aj na ponechaní agendy správneho súdnictva.Súd to uvádza v tlačovej správe, ktorú poskytol hovorca Pavol Adamčiak s tým, že toto stanovisko prezentoval rezortu spravodlivosti v rámci diskusie o návrhu zákona o zriadení správnych súdov.Predmetný návrh podľa stanoviska KS BA považuje za predčasný, pretože mu chýba podrobná analýza skladby agendy na jednotlivých správnych kolégiách krajských súdov SR a jej vývoj.„Krajský súd v Bratislave ako súd, na ktorom je najvyššia špecializácia v rámci správnych kolégií krajských súdov, je otvorený spolupráci pri tvorbe ďalšieho nového právneho predpisu," uvádza sa v stanovisku s tvrdením, že v doterajšej histórii rozhodovania správneho kolégia osvedčil KS BA svoje opodstatnenie.Na prvom stupni rozhodovania totiž podľa stanoviska už dlhodobo deklaruje jasnú a podrobnú špecializáciu sudcov pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, majúc najväčší rozsah agendy správneho súdnictva zo všetkých krajských súdov v SR.„Z hľadiska inštitucionálnej pamäte je efektívne a múdre nadviazať na činnosť správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave a popri tomto súde zriadiť ďalšie tri správne súdy v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach," konštatuje KS BA. Dodáva, že by bolo veľkou chybou zrušiť najlepšie fungujúci správny súd s vybudovanou špecializáciou a nevyužiť jeho potenciál.Podľa návrhu ministerstva spravodlivosti by prvostupňové správne súdy mali sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach.„Okrem toho, že sme už zriadili najvyšší správny súd, chceme k nemu vytvoriť podobne aj prvý stupeň správnych súdov. To znamená, že sme odčlenili správne súdnictvo od všeobecného súdnictva,“ uviedla ešte v septembri ministerka Mária Kolíková.Súčasťou správneho súdnictva sú napríklad spory o daniach, stavbách či dôchodkoch. Šéfka rezortu doplnila, že vytvorením samostatného správneho súdnictva bude možnosť na špecializovanie sudcov.