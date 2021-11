Ukrajinské úrady sa snažia motivovať ľudí k očkovaniu, začnú vyplácať finančné odmeny

Čelia nárastu počtu infikovaných

Povinné očkovanie pre niektoré profesie

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské úrady sa úporne snažia motivovať obyvateľov k očkovaniu proti koronavírusu, najnovšie aj príspevkom za vakcináciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok sľúbil, že každému Ukrajincovi, ktorý sa nechá zaočkovať, vyplatia tisíc hrivien. S vyplácaním plánujú začať 19. decembra.„S týmito peniazmi bude možné kúpiť si členstvo v posilňovni alebo fitnes klube, navštíviť kino, divadlo, múzeum, koncertnú sálu či výstavisko alebo kúpiť lístky na vnútroštátnu cestu,“ povedal Zelenskyj na margo príspevku vo videu na sociálnej sieti Facebook.Ukrajinská vláda plánuje na stimulačný program tento rok vyčleniť tri miliardy hrivien a rovnakú sumu aj v roku 2022. Ukrajina čelí nárastu prípadov ochorenia COVID-19 i súvisiacich úmrtí. V utorok úrady hlásili rekordný denný prírastok 838 úmrtí. Celkovo už v zhruba 41-miliónovej krajine zomrelo v dôsledku koronavírusu 77 985 ľudíNa Ukrajine sú dostupné štyri vakcíny proti koronavírusu, a to od konzorcia Pfizer-BioNTech a spoločností Moderna, AstraZeneca a Sinovac. Zaočkovaných je však len 19,8 percenta obyvateľov, čo je jedna z najnižších mier vakcinácie v Európe.Práve neochota dať sa zaočkovať je podľa úradov za súčasným nárastom nových prípadov nákazy. Preto pre určité profesijné skupiny, vrátane učiteľov, lekárov a vládnych zamestnancov, vláda nariadila povinné očkovanie, ktoré by malo byť úplné do 1. decembra.Vláda tiež začala vyžadovať potvrdenia o očkovaní alebo negatívne testy na koronavírus pri nástupe do lietadiel, vlakov a diaľkových autobusov.Nové pravidlá a reštrikcie však viedli k rozmachu čierneho trhu s falošnými dokumentmi o očkovaní. Falošné očkovacie certifikáty sa podľa agentúry AP predávajú za ekvivalent 100 až 300 dolárov. Objavili sa tiež správy o falošnej verzii vládnej digitálnej aplikácie, ktorá obsahuje nepravé certifikáty.